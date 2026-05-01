Motorola, merakla beklenen yeni katlanabilir Razr serisiyle birlikte önceden sızıntılara konu olan Moto G87 modelini de resmi olarak tanıttı. G serisinin standartlarını değiştirmeyi hedefleyen bu Motorola akıllı telefon, dayanıklılık odaklı yapısı ve donanım bileşenleriyle öne çıkıyor. Peki, kamera donanımı ve teknik detaylarıyla dikkat çeken bu cihaz kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

G serisinin yeni üyesi Moto G87 özellikleri

Yeni Moto G87, özellikle günlük üretkenlik uygulamaları ve standart fotoğrafçılık ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlandı. Bir oyun cihazı olarak konumlandırılmayan telefon, günlük işlemleri sorunsuz yürütmek amacıyla MediaTek Dimensity 6400 yonga setinden güç alıyor. Cihazın işlemcisine 12 GB’a kadar RAM kapasitesi eşlik ederken, yazılım tarafında kutudan doğrudan Android 16 işletim sistemiyle çıkıyor.

Kamera tarafında G serisinde şimdiye kadar kullanılan en yüksek çözünürlüklü ana sensöre yer veriliyor. Arka bölümde 2x kayıpsız yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 200MP kamera bulunurken, bu ana sensöre 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. G77 modelindeki 108 MP sensörden daha yüksek çözünürlüğe geçiş yapan Moto G87, ön kısmında ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor.

Telefon, 6.78 inç boyutunda Extreme AMOLED olarak adlandırılan 1.5K çözünürlüklü bir ekranla geliyor. Panelin sunduğu 120Hz yenileme hızı arayüz geçişlerinde akıcılık sağlarken, 5.000 nit tepe parlaklık değeri doğrudan güneş ışığı altında ekran okunabilirliğini artırıyor. Ekranın çizilmelere karşı korunması ise Gorilla Glass 7i cam teknolojisiyle sağlanıyor.

Dayanıklılık konusunda standartları belirleyen telefon; IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor. Ayrıca MIL-STD-810H sertifikasıyla 1.2 metreye kadar olan düşmelere karşı direnç gösteriyor. Cihazın 5.200 mAh kapasiteli bataryası 30W kablolu şarj desteği sunarken, çift hoparlörlü ses sistemi selefine oranla yüzde 280 daha yüksek ses çıkışı veriyor.

Moto G87 teknik özellikleri

Ekran: 6.78 inç, 1.5K Extreme AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 5.000 nit tepe parlaklık, Gorilla Glass 7i

İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

RAM: 12 GB’a kadar

Arka Kamera: 200 MP ana kamera (OIS, 2x kayıpsız yakınlaştırma), 8 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5.200 mAh kapasite, 30W kablolu şarj

İşletim Sistemi: Android 16

Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69, MIL-STD-810H (1.2m düşme testi)

Ses: Çift hoparlör (önceki modele göre yüzde 280 daha yüksek ses)

Motorola, Moto G87 modelinin fiyatlandırmasına dair henüz resmi bir rakam paylaşmadı. Ancak telefonun önümüzdeki haftalarda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika pazarlarında satışa sunulacağı açıklandı. Ayrıca gelen bilgilere göre cihaz, bazı belirli pazarlarda Moto G Max ismiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

MIL-STD-810H sertifikası nedir?

Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından belirlenen bir dayanıklılık standardıdır. Bu sertifikaya sahip cihazlar; yüksek sıcaklık, titreşim, şok ve düşme gibi zorlu çevresel koşullara karşı belirli testlerden geçerek dayanıklılıklarını kanıtlamış kabul edilir.

