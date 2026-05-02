Asya pazarında kısa süre önce piyasaya sürülen Realme C100, şimdi de Avrupa pazarı için gün sayıyor. Asya’daki versiyonuna kıyasla daha küçük bir batarya ile listelenen bu modelin fiyatlandırma detayları da netleşti. Peki yeni cihaz Avrupalı kullanıcılara neler sunacak?

Realme C100 Avrupa versiyonu neler getiriyor?

Yeni Realme C100, Asya pazarındaki kardeşinden batarya kapasitesi yönüyle ayrılıyor. Asya versiyonunda 7.000 mAh kapasiteli bir pil bulunurken, Avrupa’da satışa sunulacak model 6.600 mAh nominal kapasiteyle geliyor. Şirketin bu değeri standart pazarlama stratejileri doğrultusunda daha yüksek bir tipik kapasite olarak tanıtması bekleniyor.

Cihazın batarya ömrü, uzun süreli kullanım arayanlar için dayanıklılık vadediyor. Pildeki kapasitenin yüzde seksenin altına düşmesi için 1.600 şarj döngüsü gerektiği belirtiliyor. Diğer yandan Avrupa Birliği derecelendirmelerinde cihazın düşme direncinden D, tamir edilebilirlikten ise C notu alması dikkat çekiyor.

Cihazın ekran tarafında sunduğu özellikler, segmentinde nadir görülen bir kombinasyon barındırıyor. Kullanıcılara 6.8 inç büyüklüğünde ve 720×1570 piksel çözünürlüğünde bir LCD panel sunuluyor. Düşük çözünürlüğe rağmen 144Hz yenileme hızı eklenmesi, arayüzde gezinirken akıcı bir görsel deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Kamera donanımında ise arka bölümde 50MP çözünürlüğünde tek bir ana sensör öne çıkıyor. Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için cihazın ön kısmında 5MP değerinde bir lens görev yapıyor. Telefonun kutudan Android 16 ve Realme UI 7.0 arayüzü ile çıkması, yazılım güncelliği arayanlar için avantaj sağlıyor.

Telefon, genel donanım bileşenleri ve bellek kapasitesi göz önüne alındığında giriş seviyesi telefonlar arasında konumlanıyor. Akıllı telefon, 4GB RAM ile gelirken günlük iletişim ve temel medya tüketimi odaklı bir kullanım profiline hitap ediyor. Ancak 269 Euro seviyesinden başlayan fiyat etiketi, rekabette markanın işini zorlaştırabilir.

Realme C100 teknik özellikleri

Ekran: 6.8 inç LCD, 720×1570 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit tepe parlaklık

6.8 inç LCD, 720×1570 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 4GB

4GB Arka Kamera: 50MP ana lens

50MP ana lens Ön Kamera: 5MP

5MP Batarya: 6.600 mAh (Avrupa versiyonu nominal değeri), 1.600 şarj döngüsü ömrü

6.600 mAh (Avrupa versiyonu nominal değeri), 1.600 şarj döngüsü ömrü Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 Dayanıklılık: Düşme direnci D sınıfı, tamir edilebilirlik C sınıfı (AB derecelendirmesi)

Düşme direnci D sınıfı, tamir edilebilirlik C sınıfı (AB derecelendirmesi) Renk Seçenekleri: Sprouting Green (Filiz Yeşili) ve Blooming Purple (Çiçek Açan Mor)

Fiyat ve satış bilgisi

Realme C100 – 128GB: 269 Euro

Realme C100 – 256GB: 299 Euro

Şarj döngüsü nedir?

Bir bataryanın yüzde yüz doluluk oranından tamamen sıfıra inip tekrar tam doldurulması işlemine verilen addır. Bataryaların kullanım ömrü, belirli bir döngü sayısına ulaştıktan sonra başlangıçtaki kapasitesinin bir kısmını kaybetmesiyle ölçülür.

