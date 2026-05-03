Elon Musk’ın büyük hedeflerle duyurduğu Tesla Robotaxi filosu, yaklaşık bir yıl süren durgunluğun ardından nihayet kıpırdanma belirtileri gösteriyor. Teksas’ta faaliyet gösteren sistem, uzun süre yerinde saydıktan sonra yavaş yavaş yeni şehirlere doğru genişliyor. Peki sistemin mevcut ulaştığı rakamlar rekabet için yeterli mi?

Tesla Robotaxi filosu Teksas’ta ne durumda?

Tesla Robotaxi filosu için kitle kaynaklı veriler toplayan Robotaxi Tracker, gözetimsiz çalışan araç sayısının toplamda 25’e ulaştığını gösteriyor. Elde edilen son verilere göre bu araçların 19’u Austin’de, 3’ü Dallas’ta ve 3’ü Houston’da bulunuyor. Geçtiğimiz yıla sıfıra yakın bir seviyede giren sistem, nisan ayı sonu itibarıyla belirgin bir hareketlenme yaşadı.

Sistemin daha geniş çaplı tablosuna bakıldığında ise farklı veriler göze çarpıyor. Son 30 gün içinde farklı konumlarda tespit edilen toplam aktif araç sayısı 165 olarak belirtiliyor. Ancak bu rakamın 107’sini, şirketin asıl odağı olan gözetimsiz hizmet yerine, Körfez Bölgesi’nde gözetimli Tam Otonom Sürüş (FSD) ile çalışan araçlar oluşturuyor.

Waymo ile kıyaslandığında geride kalıyor

Eldeki 25 araçlık kapasite, pazarın diğer oyuncularıyla karşılaştırıldığında oldukça küçük bir ölçeği temsil ediyor. Sektörün iddialı isimlerinden Waymo, şu an ABD’nin 10 şehrinde yaklaşık 3.000 sürücüsüz taksi işletiyor ve haftalık 500.000’den fazla ücretli yolculuk yapıyor. Ayrıca şirket, şubat ayında Londra ve Tokyo genişlemesi ile yeni Ojai platformunu fonlamak için 16 milyar dolar yatırım aldı.

Rakipler uluslararası büyüme adımları atarken Tesla’nın kendi takviminde ertelemelere gittiği görülüyor. Şirketin 2026’nın ilk yarısında başlatmayı planladığı beş yeni şehirdeki genişleme takvimi şimdiden ertelendi. Şu ana kadar programa sadece birer araçla başlayan, daha sonra bu sayıyı üçe çıkaran Dallas ve Houston eklenebildi.

Teksas’taki bu ufak filonun çalışma süreleri de ideal bir ticari işletme olmaktan uzak görünüyor. Minimum otonom araç düzenlemesine sahip kısıtlı alanlarda çalışan bu araçların, zamanın yüzde 30’undan daha az bir kısmında aktif olduğu belirtiliyor. Bu kullanım oranı, kârlı bir hizmet ağı kurmak için gereken seviyenin çok altında kalıyor.

Yatırımcı beklentileri ve pazar gerçekleri

Geçtiğimiz haziran ayında Austin’de lansman yapıldığında, pazar analistleri 2025 yılı sonuna kadar 100 civarında aracın yollarda olmasını bekliyordu. Bu tahmin o dönem şirketin yatırımcıları tarafından fazlasıyla kötümser bulunmuştu. Geldiğimiz noktada ise Tesla Robotaxi filosu, bu mütevazı sayının bile çok uzağında kalarak planlanandan daha yavaş bir grafik çizdi.

Tüm bu tablonun ortasında, filonun son iki aydaki büyüme eğilimi yine de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin Teksas sınırları içindeki otonom araç ağını genişletme çabası, projenin ivme kazanmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak binlerce araçlık rakip filolar karşısında, sistemin ticari bir modele dönüşmesi için aşılması gereken uzun bir yol bulunuyor.

Gözetimsiz Robotaxi nedir?

Direksiyon başında acil durumlara müdahale edecek bir güvenlik sürücüsü bulunmadan, tamamen yapay zeka ve sensörler aracılığıyla yolcu taşıyan otonom araç sistemlerine verilen isimdir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla'nın sürücüsüz taksi projesi Waymo gibi rakiplerini yakalayabilecek hıza ulaşabilir mi?