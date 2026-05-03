Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı için üretim kadar, elde edilen enerjinin nasıl saklandığı da büyük önem taşıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde yürütülen yeni bir çalışma, yerli membran batarya bileşenleri sayesinde vanadyum redoks akış bataryası sistemlerindeki en büyük maliyet kalemini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peki, laboratuvar ortamında başarıyla test edilen bu yeni malzeme, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için ne anlama geliyor?

Yerli membran batarya ile depolama maliyetlerinde büyük düşüş

Güneş ve rüzgar santrallerinden elde edilen elektriğin şebekeye düzenli verilebilmesi için enerji depolama teknolojileri kritik bir rol oynuyor. Prof. Dr. Filiz Uğur Nigiz liderliğinde yürütülen TÜBİTAK 2515 destekli proje, bu sistemlerin kalbi sayılan membranlar üzerine odaklanıyor. Mevcut sistemlerde kullanılan ithal Nafyon membranların yüksek fiyatı, büyük ölçekli depolama projelerinin önündeki en ciddi engellerden biri olarak görülüyor.

Sektörde standart olarak kabul edilen ithal membranların birim maliyeti 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi ekibi tarafından geliştirilen yerli membran batarya alternatifi ise aynı boyutta sadece 50 ila 100 lira arasında bir maliyetle üretilebiliyor. Bu fark, enerji depolama tesislerinin kurulum maliyetlerinde radikal bir azalma potansiyeli taşıyor.

Akademisyenler, zirkonyum metal organik kafesler (MOF) kullanarak ürettikleri kompozit membranların, performans açısından ithal muadilleriyle rekabet edebildiğini belirtiyor. 1,5 yıllık bir AR-GE sürecinin ardından geliştirilen bu malzeme, sentetik iyonik polimerlere kıyasla çok daha ekonomik bir çözüm sunuyor. Proje ekibi, teknik testlerin tamamlandığını ve Nafyon ile yapılan karşılaştırmalı analizlerin olumlu sonuçlandığını ifade ediyor.

Vanadyum redoks akış bataryası neden önemli?

Büyük ölçekli enerji depolama dendiğinde akla gelen ilk çözümlerden biri vanadyum redoks akış bataryası sistemleridir. Lityum iyon bataryaların aksine, bu sistemler çok daha uzun ömürlü ve güvenli bir yapı sunar. Yangın riski taşımamaları ve kapasitelerinin sadece tank boyutuna bağlı olarak artırılabilmesi, onları rüzgar santralleri için ideal bir partner haline getirir.

Geliştirilen malzemenin en büyük avantajı, sadece ekonomik olması değil, aynı zamanda Türkiye’nin bu stratejik alanda dışa bağımlılığını azaltacak olmasıdır. Prof. Dr. Nigiz, proje kapsamında patent çalışmalarının başladığını duyurdu. Bu gelişme, enerji depolama teknolojileri alanında yerli sanayinin elini güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Laboratuvar sonuçları, yeni membranın iyon geçirgenliği ve kimyasal dayanıklılık konusunda sanayi tipi kullanım için uygun olduğunu gösteriyor. Seri üretim aşamasına geçilmesiyle birlikte, yerli membran batarya çözümlerinin sadece Türkiye’de değil, küresel pazarda da talep görmesi bekleniyor. Teknolojinin ticarileşmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının geri dönüş sürelerini de önemli ölçüde kısaltabilir.

Vanadyum redoks akış bataryası nedir?

Vanadyum redoks akış bataryaları, enerjiyi sıvı elektrolitler içinde kimyasal formda depolayan bir sistemdir. İki ayrı tanktaki sıvıların bir membran aracılığıyla elektron alışverişi yapması prensibiyle çalışır ve özellikle şebeke ölçeğinde, uzun süreli enerji depolama ihtiyaçları için tercih edilir.

