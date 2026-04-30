Akıllı telefon pazarında donanım ve maliyet dengesini değiştiren modeller her zaman teknoloji dünyasının odak noktası oluyor. Bu noktada kullanıcıların aklına ilk gelen cihazlardan biri olan ve uygun fiyatlı üst düzey donanım sunan telefonlar, pazardaki rekabeti şekillendiriyor. Ancak Fransız teknoloji sitesi Dealabs tarafından paylaşılan sızıntılara göre, Xiaomi 17T serisi bu erişilebilir algıyı tamamen değiştirebilir. Beklenenden tam sekiz ay önce, Mayıs 2026’da piyasaya sürüleceği iddia edilen modeller, artan maliyetleriyle tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, yeni cihazlar yükselen etiketlerine değecek yenilikler barındırıyor mu?

Üst segmentin yeni rakibi: Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T serisi içindeki en donanımlı model olan Pro versiyonu, sızdırılan bilgilere göre teknik tarafta büyük yükseltmeler alıyor. Fakat bu donanım artışı doğrudan etiket değerine de yansımış durumda. İddialara göre cihazın Avrupa pazarındaki başlangıç fiyatı 999 euro (yaklaşık 1.169 dolar) seviyesine ulaşacak. Bu rakam, bir önceki nesil olan Xiaomi 15T Pro modeline kıyasla tam 200 euro daha yüksek bir maliyet anlamına geliyor.

Sızdırılan Xiaomi 17T Pro fiyatı, markanın konumlandırma stratejisinde radikal bir değişime gittiğini gösteriyor. Özellikle sektörde amiral gemisi katili kavramının zayıfladığı bir dönemde, 999 euroluk sınır tüketicilerin marka tercihlerini doğrudan etkileyecek. Yeni fiyatlandırma, cihazı Galaxy S26 ve OnePlus 14gibi güçlü rakiplerin başlangıç modelleriyle aynı rekabet alanına sokuyor. Yine de donanım tablosu, daha yüksek bütçeli Ultra ve Pro Max cihazlarına kıyasla uygun bir alternatif yaratıyor.

Özellik tarafında, 6.83 inç boyutundaki OLED ekranın 120Hz seviyesinden 144Hz yenileme hızına çıkarıldığı belirtiliyor. Bu donanım, arayüz geçişlerinde ve mobil oyunlarda çok daha akıcı bir görüntü vadediyor. İşlemci tarafında ise TSMC’nin 3nm N3P üretim süreciyle geliştirdiği MediaTek Dimensity 9500 yongası cihaza güç veriyor. Batarya kapasitesi ise akıllı telefon pazarında nadir görülen 7.000mAh seviyesine çıkarılıyor.

Söz konusu batarya, priz başında geçirilen süreyi azaltmak amacıyla 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj teknolojisiyle destekleniyor. Kamera modülünde, standart Xiaomi 17 modelinde de yer alan 1/1.31 inç boyutundaki 50MP Light Fusion 950 ana sensör kullanılıyor. Bu lense 50MP 5x telefoto ve 12MP ultra geniş açılı sensörler eşlik ediyor. Her iki yeni cihazda ortak olarak 12GB RAM, UFS 4.1 depolama ve 32MP ön kamera standart sunuluyor.

Xiaomi 17T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.83 inç OLED, 144Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 (3nm N3P)

RAM: 12GB

Depolama: UFS 4.1

Arka Kamera: 50MP Light Fusion 950 ana kamera, 50MP 5x telefoto, 12MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 32MP

Batarya ve Şarj: 7.000mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

Renk Seçenekleri: Mavi, Siyah, Mor

Xiaomi 17T Pro fiyatı

Xiaomi 17T Pro – Temel Varyant: 999 € (yaklaşık 1.169 $)

Daha erişilebilir ancak zamlı standart sürüm: Xiaomi 17T

Xiaomi 17T serisi standart versiyonu ile, Pro modele kıyasla daha mütevazı teknik detaylar barındırıyor. Ancak bu cihazın da genel fiyat artışından önemli ölçüde etkilendiği görülüyor. Sızıntılara göre 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip temel varyant, 749 euro (yaklaşık 876 dolar) bedelle raflardaki yerini alacak. Bu etiket, serinin önceki üyesi olan Xiaomi 15T versiyonundan 100 euro daha fazla bir ödeme gerektiriyor.

Tüketiciler için eskiden 800 euronun altında üst düzey donanıma ulaşmak normalken, sızdırılan bu tablo sektördeki maliyet artışını kanıtlıyor. Uygun bütçeli premium deneyim arayanların artık ya indirim dönemlerini beklemesi ya da 1.000 euro sınırına alışması gerekiyor. Standart modelin ekran teknolojisi tarafında 6.59 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel ile geleceği iddia ediliyor.

Cihazın güç ünitesinde MediaTek Dimensity 8500-Ultra işlemcisi görev yapıyor. Kamera diziliminde ise ağabeyine göre bir adım geride kalarak daha küçük boyutlu 50MP Light Fusion 800 ana sensör konumlandırılıyor. Batarya kapasitesi 6.500mAh olarak belirlenirken, dolum işlemi yalnızca 67W kablolu destek ile sınırlandırılmış durumda. Pro versiyonda gördüğümüz kablosuz dolum teknolojisi bu cihazda yer almıyor.

Xiaomi 17T teknik özellikleri

Ekran: 6.59 inç OLED, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500-Ultra

RAM: 12GB

Depolama: 256GB, UFS 4.1

Arka Kamera: 50MP Light Fusion 800 ana kamera

Ön Kamera: 32MP

Batarya ve Şarj: 6.500mAh, 67W kablolu şarj

Renk Seçenekleri: Mavi, Siyah, Mor

Xiaomi 17T fiyatı

Xiaomi 17T – 12GB/256GB: 749 € (yaklaşık 876 $)

Amiral Gemisi Katili nedir?

Üst düzey akıllı telefonların sunduğu yüksek işlem gücü, kaliteli ekran ve gelişmiş kamera gibi özellikleri çok daha uygun bir fiyat etiketiyle kullanıcıya ulaştırmayı hedefleyen cihazlara verilen isimdir. İlk olarak sektörde rekabeti artırmak isteyen markalar tarafından benimsenen bu strateji, kullanıcılara premium deneyimi düşük bütçelerle yaşatma amacı taşır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin uygun fiyat politikasından uzaklaşarak etiketleri 1000 euro sınırına çekmesi marka tercihlerinizi nasıl etkiler?