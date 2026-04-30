Teknoloji dünyası, Çinli üreticinin merakla beklenen yeni serisine dair ortaya çıkan son sızıntılara odaklanmış durumda. Kısa süre içinde tanıtılması beklenen Xiaomi 17T ve 17T Pro modellerinin tüm donanım detayları ile satış bedelleri sızdırıldı. Brezilya’daki sertifika süreçlerinde ve Geekbench veritabanında kendini gösteren cihazların önümüzdeki ay resmiyet kazanacağı iddia ediliyor. Peki yeni modeller, markanın akıllı telefon pazarı stratejisinde nasıl bir değişime işaret ediyor?

Xiaomi 17T ve 17T Pro Fiyat Stratejisi Değişiyor

Geçmişte amiral gemisi özelliklerini daha erişilebilir bir çerçevede sunan T serisi, bu sızıntılara göre doğrudan premium segmente konumlanıyor. Her iki cihazın da geçen yıl piyasaya sürülen 15T serisine kıyasla 100 euro daha yüksek bir etiketle raflardaki yerini alacağı öne sürüldü. Yeni modellerin teknik özellikleri ve fiyatı arasındaki bu denge değişimi, donanım tarafındaki büyük sıçramalarla açıklanıyor.

Fiyatlardaki bu artışın temelinde sensör güncellemeleri ve mobil cihazlarda nadir görülen devasa batarya kapasiteleri yatıyor. Şirketin, artan maliyetlere rağmen yeni cihazları doğrudan en üst düzeye hitap edecek şekilde kurguladığı belirtiliyor. Modellerin mavi, siyah ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T: Dengeli Donanım ve Yüksek Kapasite

Serinin standart modeli olan Xiaomi 17T ve 17T Pro ikilisinin ilk üyesi, günlük kullanımda performans ve pil ömrü dengesini arayan kullanıcılara hitap ediyor. 6.59 inç büyüklüğündeki AMOLED panel, 1268×2756 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile akıcı bir ekran deneyimi vadediyor. Sistemin kalbinde yer alan MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemcisine 12GB LPDDR5X RAM eşlik ediyor.

Cihazın öne çıkan asıl detayı batarya tarafında karşımıza çıkıyor. Kasanın içerisine yerleştirilen 6.500 mAh kapasiteli pil, günümüz standartlarının oldukça üzerinde bir ekran açık kalma süresi sunma potansiyeli taşıyor. Bu büyük batarya hücresi, 67W kablolu hızlı şarj desteği ile besleniyor.

Kamera tarafında 50MP ana sensör, 50MP telefoto ve 12MP ultra geniş açıdan oluşan üçlü bir kurulum bulunuyor. Telefoto kameradaki 5x optik yakınlaştırma yeteneği, uzak mesafeli çekimlerde detayın korunmasını sağlıyor. Cihaz kutusundan Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemi ile çıkıyor.

Xiaomi 17T Teknik Özellikleri

Ekran: 6.59 inç AMOLED, 1268×2756 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

Bellek ve Depolama: 12GB LPDDR5X RAM / 256GB veya 512GB UFS 4.1

Arka Kamera: 50MP ana (Light Fusion 800, f/1.77), 50MP telefoto (5x optik zoom, f/1.8), 12MP ultra geniş açı (f/2.2)

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 6.500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 157.6 x 75.2 x 8.17 mm, 200g

İşletim Sistemi: Android 16, HyperOS 3

Xiaomi 17T Fiyatı

Xiaomi 17T – 256GB: 749 Euro

Xiaomi 17T Pro: Sınırları Zorlayan Performans

Serinin tepe modeli, donanım limitlerini sonuna kadar kullanmak isteyen teknoloji tutkunlarını hedefliyor. 6.83 inçlik daha büyük bir AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 1280×2772 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı ile akıcılığı bir üst seviyeye taşıyor. İşlemci tarafında ise MediaTek’in üst düzey yongası Dimensity 9500 görev yapıyor.

Standart modeldeki devasa pili daha da büyüten Pro versiyonu, 7.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu hücre, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sayesinde prize bağımlılık süresini asgari düzeye indiriyor. Böylece oyun veya video kurgu gibi yoğun kullanım senaryolarında şarj endişesi ortadan kalkıyor.

Fotoğrafçılık tarafında ise asıl fark ana kamerada ortaya çıkıyor. Xiaomi 17T ve 17T Pro modelleri arasındaki en bariz ayrım olan Light Fusion 950 sensörü, f/1.74 diyafram açıklığıyla düşük ışık koşullarında daha aydınlık kareler yakalanmasına imkan tanıyor. Diğer kamera bileşenleri standart model ile aynı tutuluyor.

Xiaomi 17T Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6.83 inç AMOLED, 1280×2772 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Bellek ve Depolama: 12GB RAM / 512GB UFS 4.1

Arka Kamera: 50MP ana (Light Fusion 950, f/1.74), 50MP telefoto (5x optik zoom, f/1.8), 12MP ultra geniş açı (f/2.2)

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 7.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 162.2 x 77.5 x 8.25 mm, 219g

İşletim Sistemi: Android 16, HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro Fiyatı

Xiaomi 17T Pro – 512GB: 999 Euro

Light Fusion Sensörü Nedir?

Akıllı telefon kameraları için özel olarak optimize edilen, yüksek dinamik aralık ve düşük kumlanma sunan görüntü sensörü mimarisidir. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda ışık alımını maksimize ederek fotoğraf detaylarını artırmaya odaklanır.

İlginizi Çekebilir: Motorola Razr 70 serisinin resmi basın görselleri sızdırıldı! Yeni katlanabilir telefonlar neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Donanım yükseltmeleri ve devasa bataryalar, sızdırılan bu yüksek fiyat etiketlerini haklı çıkarıyor mu?