Apple‘ın watchOS 27 için test ettiği yeni Apple Watch kadranları, şirketin arayüz tarafında da değişiklik hazırladığını gösteriyor. Sızıntılara göre denenen tasarımlardan biri Apple Watch Ultra’daki Modular Ultra kadranının daha sade bir yorumu olacak. Peki bu yaklaşım standart Series modelleri için ne anlama geliyor?

watchOS 27 ile Apple Watch’a gelecek yenilikler

watchOS 27 için test edilen kadranlardan en dikkat çekeni, Modular Ultra tasarımının sadeleştirilmiş bir sürümü olarak öne çıkıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninde aktardığı bilgiye göre Apple, kod adı Apple Orchid olan bu sürümde birden fazla yeni yüz üzerinde çalışıyor.

Sadeleştirilen kadran, Ultra’daki büyük saati koruyor ancak ortadaki büyük komplikasyon alanını kaldırıyor. Ayrıca saatin üst kısmındaki üç küçük komplikasyon sırası ve çerçevenin etrafına yerleştirilen bilgi alanları da çıkarılıyor.

Ortaya çıkan düzen, ekranın üst iki üçünü kaplayan geniş bir saat görünümü ve altında üç küçük komplikasyon satırı sunuyor. Gurman’a göre Apple’ın amacı, Ultra görünümünü standart Series modellerine daha az yoğun ama hâlâ bir bakışta bilgi veren bir yapıyla taşımak.

Sade Modular Ultra tasarımı

Yeni kadran, watchOS 27 içinde test edilen seçenekler arasında öne çıkıyor. Mevcut Modular Ultra yüzü yedi komplikasyon ve saatin boyutu ile yerleşimi için altı farklı seçenek sunuyor.

Bu yapı, Vitals ve training load gibi eğitim çerçevesi bilgileriyle birlikte oldukça yoğun bir ekran oluşturuyor. Yeni versiyon ise aynı Ultra hissini daha sade bir düzende vermeyi hedefliyor.

Bu değişiklik, özellikle ana ekranda daha fazla boşluk isteyen kullanıcılar için anlam taşıyabilir. Aynı zamanda Series sahiplerine, Ultra’ya özgü görünen bir düzeni daha erişilebilir bir formda sunabilir.

watchOS 26.5 ile gelecek Pride Luminance yüzü

Gurman, geçen hafta ayrı bir paylaşımda watchOS 27 öncesinde watchOS 26.5 güncellemesinin de yeni bir Pride Luminance kadranı içereceğini söyledi. Güncellemenin bu ay içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

24 Nisan 2026 tarihli paylaşımda iOS 26.5 ve watchOS 26.5 için yeni bir Pride Luminance duvar kâğıdı ve saat yüzü gösterildi. Ardından Apple, 2026 Pride Edition Sport Loop’u, Apple Watch için Pride Luminance yüzünü ve iPhone ile iPad’e uyumlu bir duvar kâğıdını tanıttı.

Beklenen yeniliklerin özeti

watchOS 27 için birden fazla yeni Apple Watch kadranı test ediliyor.

Yeni yüz, Ultra görünümünü standart Series modellerine taşıyabilir.

Sade tasarım, ekrandaki bilgi yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor.

watchOS 26.5 ile Pride Luminance kadranı ve duvar kâğıdı da gelecek.

