Teknoloji dünyasının merakla beklediği Xiaomi 17T serisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, akıllı telefonların tasarımı, temel donanımları ve Avrupa pazarındaki fiyatlandırması büyük ölçüde netleşti.

Sektör içinden gelen son iddialara göre, yeni cihazlar 28 Mayıs tarihinde Hindistan da dahil olmak üzere küresel pazarda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu tarih, markanın dünya çapındaki hayranları için önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Peki devasa bataryaları ve iddialı yonga setleriyle dikkat çeken Xiaomi 17T serisi mobil ekosistemde beklentileri karşılayabilecek mi?

Xiaomi 17T donanım detayları ve fiyatlandırması

Temel model olarak konumlandırılan Xiaomi 17T serisi üyesi, günlük kullanımda denge arayan teknoloji tutkunlarını hedefliyor. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, 6.59 inç büyüklüğünde bir AMOLED panel ile donatılacak. Bu ekran teknolojisi, derin siyahlar ve yüksek enerji verimliliği sunarak multimedya tüketimini daha kesintisiz hale getiriyor.

Telefonun kalbinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8500-Ultra yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, hem günlük işlerdeki hızı hem de çoklu görevlerdeki akıcılığı ile orta-üst segmentte konumlanıyor. Kullanıcılar, yoğun uygulamalar arası geçişlerde performans kaybı yaşamadan telefonlarını deneyimleyebilecek.

Cihazın en dikkat çekici yönlerinden biri de 6.500 mAh kapasiteli bataryası. Standart akıllı telefonların çok ötesindeki bu değer, cihazın tek şarjla yoğun kullanımda bile rahatlıkla günü tamamlayabileceğini gösteriyor. Arka bölümde ise detayları henüz netleşmeyen üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Xiaomi 17T teknik özellikleri

Ekran: 6.59 inç AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500-Ultra

Arka Kamera: Üçlü kamera kurulumu

Batarya: 6.500 mAh

Xiaomi 17T fiyatı

Xiaomi 17T – 12GB RAM/256GB (Fransa): 749 Euro (yaklaşık 878 Dolar)

Üst düzey deneyim arayanlara: Xiaomi 17T Pro

Serinin donanım sınırlarını zorlayan üyesi Xiaomi 17T Pro, tamamen rekabetçi bir yapı sergiliyor. Cihaz, 6.83 inç boyutunda ve 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Yüksek yenileme hızı, özellikle mobil oyuncular için çok daha akıcı bir arayüz ve görüntüleme deneyimi sağlıyor.

Sızıntılar, pro modelin gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacağını işaret ediyor. Mobil donanım pazarının tepe noktasına hitap eden bu işlemci, grafik yoğunluğu yüksek oyunlarda stabiliteyi garanti altına alıyor. Üçlü arka kamera dizilimi ise fotoğraf tarafında markanın iddiasını sürdürüyor.

Batarya kapasitesi bu modelde 7.000 mAh seviyesine ulaşıyor. Dev batarya, 100W kablolu hızlı şarj desteğiyle kutudan çıkacak. Kullanıcılar bu sayede uzun pil ömründen faydalanırken, priz başında geçirilen süreyi de minimuma indirebilecek.

Xiaomi 17T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.83 inç, 144Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Arka Kamera: Üçlü kamera kurulumu

Batarya: 7.000 mAh

Şarj: 100W kablolu hızlı şarj

Xiaomi 17T Pro fiyatı

Xiaomi 17T Pro – 12GB RAM/512GB: 999 Euro (yaklaşık 1.170 Dolar)

Aileye yeni katılan dev: Xiaomi 17 Max

Standart ve pro modellerin yanı sıra, markanın Xiaomi 17 Max adında farklı bir versiyon üzerinde de çalıştığı doğrulanmış durumda. Cihazın bu ay içerisinde Çin pazarında resmi olarak tanıtılması planlanıyor. Sektör kaynakları, şirketin bu telefonu uluslararası pazarlara getirmeyi de değerlendirdiğini aktarıyor.

Cihaz, 6.9 inçlik paneliyle adeta küçük bir tablet form faktörü sunuyor. Büyük ekranlı telefon sevenler için tasarlanan bu model, video düzenleme ve iş odaklı kullanımlarda geniş bir çalışma alanı yaratıyor. Arka yüzeyde ise yine üçlü bir kamera sistemi yer alıyor.

Sızıntılara göre telefon, Qualcomm’un amiral gemisi yongası Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile donatılacak. Cihazın asıl sıra dışı özelliği ise 8.000 mAh kapasiteli bataryası. Bu kapasite, akıllı telefon endüstrisinde uzun süredir görülmemiş bir kullanım süresinin kapılarını aralıyor.

Xiaomi 17 Max teknik özellikleri

Ekran: 6.9 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Arka Kamera: Üçlü kamera sistemi

Batarya: 8.000 mAh

AMOLED ekran nedir?

AMOLED (Aktif Matris Organik Işık Yayan Diyot), her pikselin kendi ışığını ürettiği ve siyah renkler için piksellerin tamamen kapatıldığı bir ekran teknolojisidir. Bu sayede cihazlar çok daha yüksek bir kontrast oranı sunarken, aynı zamanda ciddi bir enerji tasarrufu sağlar.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi civi 6 serisi sızdırıldı! Yeni akıllı telefonlar neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Devasa bataryaları ve güçlü işlemcileriyle sızdırılan Xiaomi 17T serisi beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!