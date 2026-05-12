Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan sürekli ve rahatsız edici uygulama bildirimleri için yeni bir çözüm yolda. Samsung reklam engelleme konusunda aylardır test ettiği yeni sistemini kararlı sürümle birlikte dağıtmaya başladı. Peki yapay zeka destekli altyapısıyla dikkat çeken Samsung reklam engelleme aracı kullanıcılara tam olarak neler sunacak?

Samsung reklam engelleme sistemi nasıl çalışacak?

Samsung reklam engelleme odaklı bu yeni aracı, Cihaz Bakımı (Device Care) uygulamasının v13.8.80.7 sürümüyle kullanıma sunuyor. X platformunda Kailash adlı kaynağın paylaştığı ekran görüntülerine göre özellik, “Akıllı engelleme” (Intelligent blocking) adıyla çalışıyor. Sistem, telefonunuza gelen bildirimleri arka planda analiz ederek bunların bir reklam olup olmadığını belirliyor.

Yazılım, özellikle size sürekli olarak gönderilen bildirimlerin reklam içerdiğine karar verirse, ilgili uygulamayı otomatik olarak susturuyor. Sistemin tüm cihaz genelinde çalışması ve yapay zeka algoritmalarından güç alması bekleniyor. Şirket, sistemin bildirimleri yanlış analiz etme ihtimaline karşı kullanıcılardan anlayış beklediğini de yazılım notlarına ekliyor.

One UI 8.5 ve Galaxy S25 detayları

Aralık ayı başlarında gündeme gelen ve One UI 8.5 testlerinde de izlerine rastlanan bu özellik, nihayet kararlı işletim sistemi yamasıyla birlikte dağıtıma çıktı. ABD pazarında başlayan bu büyük güncelleme, öncelikli olarak Galaxy S25 serisi gibi modellere ulaşıyor. Kullanıcılar artık her uygulamanın bildirim ayarlarına tek tek girmek gibi yorucu bir işlemden kurtuluyor.

Yeni işletim sistemi güncellemesi sadece reklam kısıtlamalarıyla sınırlı kalmıyor. Akıllı telefonlara yapay zeka destekli çağrı filtreleme yetenekleri ve yeni düzenleme araçları da ekleniyor. Ayrıca kullanıcı arayüzünün belirli alanlarında küçük tasarımsal iyileştirmeler de yer alıyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy A27 onaylandı! Yeni akıllı telefon neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Otomatik çalışan Samsung reklam engelleme sistemi bildirim kirliliğini çözmede başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!