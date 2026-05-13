Teknoloji devi Google, The Android Show etkinliğinde dizüstü bilgisayar pazarındaki dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. Şirket, Gemini yapay zeka entegrasyonu ve Android çekirdeği etrafında şekillenen yeni Googlebook serisini resmi olarak gün yüzüne çıkardı. Bu duyuru dikkatleri üzerine çekse de, gözler hemen mevcut cihazlara ve Chromebook geleceği üzerine çevrildi. Peki yeni Googlebook, yıllardır öğrencilerin ve ofis çalışanlarının tercihi olan eski platformun sonunu mu getirecek?

Yapay zeka odaklı yeni Googlebook neler sunuyor?

Tanıtılan yeni Googlebook, masaüstü bilgisayar deneyimine farklı bir yaklaşım getiriyor. Platformun merkezinde bağlamsal yapay zeka önerileri sunan Sihirli İşaretçi (Magic Pointer) adlı bir araç bulunuyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, Android uygulamalarını doğrudan sistem üzerinde çalıştırabilecek ve Android telefonlarındaki dosyalara kablosuz biçimde erişebilecekler.

Bu cihazlar, üretkenlik arayan kullanıcılara ve yapay zeka destekli donanımlara ihtiyaç duyan öğrencilere hitap ediyor. Ancak bu profil, halihazırda ChromeOS cihazların egemen olduğu bir alanı temsil ediyor. Durum böyle olunca, yeni Googlebook tanıtımıyla birlikte mevcut donanımların rafa kalkıp kalkmayacağı sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Eski cihazlar için işletim sistemi geçişi mümkün mü?

Google yetkilileri, katıldıkları bir brifingde kullanıcıların merak ettiği geçiş sürecine değindi. Şirket, “Zamanla birçok cihaz için geçiş seçenekleri sunmayı planlıyoruz, ancak her Chromebook buna uygun olmayacak” açıklamasıyla kademeli bir taşıma sürecinin sinyalini verdi. Şu an için platformun işletim sistemi markalaması ise resmi olarak doğrulanmadı.

Google, yeni sistem detaylarını yılın ilerleyen dönemlerinde paylaşacağını belirtiyor. Sızıntılara göre yeni yazılımın Aluminium OS adıyla anıldığı iddia ediliyor. Hatırlatmak gerekirse, 2021 ve sonrasında piyasaya sürülen ChromeOS cihazların 10 yıla kadar güncelleme garantisi bulunuyor. Bu donanımların doğrudan yeni sisteme mi taşınacağı yoksa eski sistemde mi kalacağı henüz netleşmedi.

Android ve Gemini ikilisinin, ChromeOS yapısına kıyasla çok daha güncel bir deneyim sunduğu görülüyor. Ancak Google’ın donanım stratejisindeki bu değişimi kullanıcılarına daha şeffaf bir biçimde açıklaması bekleniyor.

Sihirli İşaretçi (Magic Pointer) nedir?

Sistem genelinde çalışan ve kullanıcının o an ekranda yaptığı işleme göre bağlama uygun yapay zeka önerileri sunan yeni nesil bir imleç aracıdır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka destekli yeni Googlebook, geleneksel dizüstü bilgisayarların yerini alabilir mi?