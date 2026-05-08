Teknoloji devi Apple, geciken Apple Intelligence işlevleriyle bağlantılı olarak açılan toplu davada uzlaşma yoluna gitti. Şirket, yanıltıcı reklam iddialarını çözüme kavuşturmak adına toplam 250 milyon dolarlık bir fon ayırmayı kabul etti. Uygun şartları sağlayan kullanıcılar, cihaz başına 95 dolara varan bir iPhone tazminat ödemesi alabilecek. Peki milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren Apple Siri davası tam olarak neleri kapsıyor?

Yanıltıcı reklam iddiaları ve Apple Siri davası süreci

Apple Siri davası, şirketin Haziran 2024 döneminde tanıttığı yeni yapay zeka işlevlerinin zamanında kullanıcılara sunulamaması üzerine patlak verdi. Etkinliklerde, web sitesinde ve Bella Ramsey’in oynadığı televizyon reklamlarında kişisel bağlamı anlayan ve ekran farkındalığına sahip yeni asistan tanıtılmıştı.

Bu yeni sürüm, Mail ve Mesajlar gibi uygulamalardaki bilgilere dayanarak kullanıcılara özel yanıtlar üretebilecekti. Ancak şirket, Mart 2025’te kişiselleştirilmiş Siri sürümünün çıkışını ertelediğini duyurdu. Bu gecikme, şirketin yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle toplu bir davaya konu oldu.

Teknoloji devi, halihazırda sunduğu diğer yapay zeka özelliklerini vurgulayan resmi bir açıklama yayımladı. Yine de yenilikçi ürünler sunmaya odaklanmak amacıyla davanın uzlaşmayla sonuçlanmasını kabul ettiğini paylaştı.

Kimler tazminat alabilir ve hangi cihazlar geçerli?

Uzlaşma kapsamında tazminat talep edebilmek için Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet etmek gerekiyor. Ayrıca kullanıcıların belirli cihazları 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında satın almış olması şartı aranıyor. Kapsama giren modeller ise resmi olarak belirlendi.

Geçerli iPhone modelleri

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Başvuruda bulunacak kişilerin söz konusu cihazlara fiziksel olarak sahip olmaya devam etmeleri büyük ihtimalle gerekmeyecek. Ancak cihazın seri numarası veya satın alma belgesi gibi kanıtlar istenebilecek. Kesin başvuru şartları, yakında açılacak olan resmi uzlaşma web sitesinde netleşecek.

Ödeme miktarı ve başvuru süreci ne zaman başlayacak?

Dava belgelerine göre geçerli bir başvuru yapan her bireye cihaz başına 25 dolar ödeme yapılması planlanıyor. Ancak toplam başvuru sayısının beklenenden düşük olması halinde, bu miktar 95 dolara kadar yükselebilecek. Uygun sınıf üyelerinin yaklaşık 45 gün içinde e-posta yoluyla bilgilendirileceği açıklandı.

Herhangi bir e-posta bildirimi almamış olsanız bile, belirtilen tarihler arasında geçerli cihazları satın alan bir ABD sakiniyseniz başvuru hakkınız bulunuyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde çevrim içi başvuru formunu içeren özel bir web sitesinin yayına girmesi bekleniyor.

Yeni Siri özellikleri ne zaman kullanıma sunulacak?

Gecikmeye konu olan Siri özellikleri için yeni bir takvim belirlenmiş durumda. Apple CEO’su Tim Cook, geçen ay yapılan kazanç görüşmesinde kişiselleştirilmiş sürümün bu yıl içinde yayınlanacağını açıkladı. Beklentiler, bu işlevlerin iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 güncellemelerinin bir parçası olacağı yönünde.

Sızıntılara göre şirketin, yalnızca yapay zeka asistanına odaklanan özel bir bağımsız uygulama başlatmayı planladığı da öne sürüldü.

Apple Intelligence nedir?

Apple’ın cihazlarına entegre ettiği, metin oluşturmayı, veri özetlemeyi ve kişisel bağlama uygun yanıtlar almayı sağlayan yerleşik yapay zeka sistemidir.

