Samsung, kullanıcılar tarafından beklenen yeni arayüzü için test sürecini başlatıyor. Şirket tarafından dün yayınlanan İngilizce basın bülteni zaman çizelgesi konusunda belirsizlikler içerirken, bugün paylaşılan Korece sürümdeki dipnotlar takvim detaylarını gün yüzüne çıkardı. One UI 9 beta programı, iki ayrı dalga halinde farklı ülkelerde kullanıcıların erişimine açılacak. Peki Android 17 tabanlı One UI 9 beta, Galaxy kullanıcılarına ne gibi yenilikler sunacak ve ilk olarak hangi modellere gelecek?

One UI 9 beta takvimi ve desteklenen ilk cihazlar

Yeni arayüzün test süreci şirketin geleneksel pilot bölgelerinde başlayacak. İlk dalga kapsamında bu hafta içinde Güney Kore, ABD, İngiltere ve Almanya’daki kullanıcılar test programına katılabilecek. Şirketin resmi açıklamasına göre Polonya ve Hindistan ise testlere ikinci dalgada dahil edilecek. Bu iki ülkede beta programı tam iki hafta sonra, 26 Mayıs tarihinde aktif hale gelecek.

Şu an için test programına dahil edilen cihaz listesi oldukça sınırlı tutuluyor. Programa ilk aşamada yalnızca Galaxy S26 serisi (S26, S26+ ve S26 Ultra) sahipleri katılabilecek. Daha eski modellerin de yakında bu sürece dahil edilmesi planlanıyor. Ancak Galaxy S25, S24 ve S23 serileri ile mevcut katlanabilir Z modelleri, şu sıralar kararlı One UI 8.5 sürümünü aldıkları için beta sürecine daha sonra eklenecek.

Yeni arayüz yeni nesil Galaxy Z cihazlarıyla çıkış yapacak

Korece basın bülteninde yer alan bir diğer önemli detay ise arayüzün kararlı sürüm zamanlamasıyla ilgili. Android 17 üzerine inşa edilen One UI 9 beta sürecinin ardından, tam sürüm yeni nesil Galaxy Z katlanabilir telefonlarla birlikte çıkış yapacak. Şirket katlanabilir cihazlar için henüz resmi bir lansman tarihi açıklamadı. Ancak son üç Z neslinin Temmuz ayında tanıtıldığı göz önüne alındığında, yeni cihazların da benzer bir takvimle sahneye çıkması bekleniyor.

Diğer yanda mobil işletim sistemi ekosistemindeki hareketlilik de devam ediyor. Google Pixel cihazları bir süredir Android 17 beta sürümlerini çalıştırıyor. İşletim sisteminin kararlı sürümünün, önümüzdeki hafta 19-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Google I/O etkinliğinde resmi olarak duyurulması öngörülüyor.

