Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, teknoloji devi Samsung ile mahkemelik oldu. Los Angeles Merkez Bölgesi Federal Mahkemesi’ne taşınan olayda, şirketin televizyon kutularında sanatçının fotoğrafını izinsiz kullandığı öne sürülüyor. Hazırlanan dosya kapsamında talep edilen meblağ ve suçlamalar, kurumsal pazarlama hatalarının ne kadar maliyetli olabileceğini gösteriyor. Peki bu Dua Lipa Samsung davası teknoloji dünyasındaki pazarlama stratejilerini nasıl etkileyecek?

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Samsung, Amerika genelinde satışa sunduğu televizyonların paketlemesinde telif hakkıyla korunan bir görsel kullandı. Söz konusu fotoğrafın, şarkıcının 2024 yılındaki Austin City Limits konserinin sahne arkasında çekildiği belirtiliyor. Avukatlar, bu kullanımın basit bir hatadan ziyade bilinçli ve kasıtlı bir telif hakkı ihlali olduğunu savunuyor.

Samsung’un bu süreçte defalarca yazılı olarak uyarıldığı ancak ihlale konu olan kutuları dağıtmaya devam ettiği iddia ediliyor. Şarkıcının uzun yıllar boyunca titizlikle inşa ettiği marka imajının, kendisinden izinsiz ve kontrolü dışında kullanılması davanın merkezini oluşturuyor. Bu durumun ticari bir haksız kazanç sağladığı vurgulanıyor.

Sanatçının hukuk ekibi, sadece doğrudan tazminat istemekle kalmıyor; ihlalden elde edilen toplam kazancın da iadesini talep ediyor. Toplamda 15 milyon dolar tazminat miktarının telaffuz edildiği dosyada, avukatlık ücretleri ve imaja verilen zararın karşılanması da isteniyor. Ayrıca mahkemeden, bu görselin kullanımının kalıcı olarak yasaklanması talep ediliyor.

Davanın en dikkat çekici detaylarından biri, avukatların sosyal medyadaki tüketici geri bildirimlerini kanıt olarak dosyaya eklemesi oldu. Bazı kullanıcıların, sadece kutu üzerindeki görselden etkilenerek Samsung marka televizyon satın almaya karar verdikleri ifade ediliyor. Bu veriler, izinsiz kullanılan imajın doğrudan satışlara ve dolayısıyla ticari kazanca dönüştüğünü kanıtlamak amacıyla kullanılıyor.

Hukuki süreçte Samsung tarafının henüz resmi bir savunma yapmadığı biliniyor. 8 Mayıs 2026 tarihinde kayıtlara geçen davanın jüri tarafından görülmesi bekleniyor. Marka değerinin korunması noktasında verilen bu mücadele, global teknoloji şirketlerinin lisanslama süreçlerindeki denetim mekanizmalarını yeniden sorgulatacak nitelikte.

Bir teknoloji devinin, dünya çapında tanınan bir isimle ilgili lisanslama hatası yapması nadir rastlanan bir durum. Genellikle bu tip süreçler sıkı denetimlerden geçer; ancak davanın kasıtlı olduğu iddiası, Samsung cephesinde bir operasyonel ihmal ya da riskli bir pazarlama tercihi olabileceğine işaret ediyor. Sanatçının bu hamlesi, sadece 15 milyon dolar tazminat kazanma amacı gütmüyor, aynı zamanda dijital çağda görsel mülkiyetin sınırlarını çiziyor.

Mevcut telif hakkı ihlali iddiası, markaların kampanya görsellerini seçerken ne kadar hassas davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Samsung gibi devlerin, dava süreci jüri önüne gelmeden önce uzlaşma yoluna gidip gitmeyeceği ise sektörde merakla bekleniyor. Görselin Austin City Limits gibi büyük bir organizasyona ait olması, profesyonel hak sahipliği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Bir sanat eserinin, fotoğrafın veya fikri mülkiyetin, hak sahibinden izin alınmadan ticari veya bireysel amaçlarla kullanılmasıdır. Yasalar, bu tip durumlarda eser sahibine tazminat davası açma ve kullanımın durdurulmasını talep etme hakkı tanır.

