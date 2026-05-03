Teknoloji dünyası, geçen yıl mayıs ayında piyasaya sürülen Civi 5 Pro modelinin ardından markanın yeni hamlesini merakla beklerken, Xiaomi Civi 6 özellikleri hakkında dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Çin merkezli teknoloji üreticisi, geçmişte tasarım odaklı yapısı ve özçekim yetenekleriyle bilinen seriyi donanım tarafında bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Mobil sektörde güvenilir donanım sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station (DCS), cihazların işlemci ve ekran panellerine dair veriler paylaştı.

Ana hatlarıyla hem performans hem de fotoğrafçılık kapasitelerinin artırıldığı görülen bu sızıntılar, markanın orta-üst segmentteki rekabet stratejisini yansıtıyor. Peki, bu iddialara göre yakında tanıtılması beklenen seride yeni Xiaomi telefonlar kullanıcıları hangi donanım bileşenleriyle karşılayacak?

Xiaomi Civi 6 özellikleri sızarken Civi 6 Pro neler vadediyor?

Ortaya çıkan Xiaomi Civi 6 özellikleri kadar, serinin sınırlarını zorlayacak olan tepe modeli Civi 6 Pro da donanım tarafında iddialı bir profil çiziyor. Digital Chat Station tarafından aktarılan son bilgilere göre, şirket bu cihazda MediaTek üretimi Dimensity 9500 yonga setini kullanmayı planlıyor. Bu işlemci tercihi, cihazın yüksek grafik işlem gücü gerektiren oyun ve uygulamalarda akıcılık sunacağını gösteriyor.

Ekran ve multimedya tarafında ise kullanıcıları geniş bir panel bekliyor. Sızıntılar, cihazın ön yüzünde 6.83 inç boyutunda bir ekran bulunacağını işaret ediyor. 1.5K çözünürlük standardını destekleyen bu ekran, özellikle yüksek çözünürlüklü video tüketimi ve mobil oyunculuk için keskin bir görsel deneyim sağlayacak.

Kamera departmanı, Civi 6 Pro sızıntıları arasında en dikkat çeken teknik donanımları barındırıyor. Akıllı telefonun arka yüzünde 5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacağı belirtildi. Optik yakınlaştırma desteği, kullanıcıların uzaktaki objeleri herhangi bir dijital kalite kaybı yaşamadan net bir biçimde fotoğraflamalarına olanak tanıyacak.

Civi 6 Pro sızdırılan teknik donanım detayları

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Ekran: 6.83 inç, 1.5K çözünürlük

Telefoto Kamera: 50 Megapiksel periskop, 5x optik yakınlaştırma

Temel model olan Xiaomi Civi 6 donanım ayrılıkları

Temel versiyonda ise donanım bileşenlerine dair farklı kaynaklardan birbiriyle çelişen iddialar gündeme geldi. Güncel DCS verilerine bakıldığında, cihazın MediaTek Dimensity 8500 yonga setiyle destekleneceği ifade ediliyor. Bu işlemci, Pro modeline kıyasla daha küçük olan 6.59 inç boyutunda ve 1.5K çözünürlüğe sahip bir ekranla eşleştirilecek.

İlginç bir detay olarak, bu modelin arka tarafında da Pro versiyonunda olduğu gibi 5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto kamera bulunacağı öne sürülüyor. Diğer yandan, daha önce ortaya atılan eski söylentiler cihazın tamamen farklı bir konfigürasyona sahip olacağına işaret ediyordu. Eski iddialarda cihazın Qualcomm cephesine ait Snapdragon 8 Elite işlemci ile donatılacağı belirtilmişti.

Aynı söylentiler, arka kamera modülünde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lensin görev yapacağını öne sürüyordu. Ön tarafta ise otomatik odaklama desteğine sahip 50 megapiksel çözünürlüklü bir özçekim kamerasının yer alacağı ifade edilmişti. Markanın bu akıllı telefonları küresel pazarda genel olarak ‘T’ serisi adı altında yeniden isimlendirme stratejisi izlediği de biliniyor.

Civi 6 iddia edilen teknik veriler

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 (Eski iddialara göre Snapdragon 8 Elite)

Ekran: 6.59 inç, 1.5K çözünürlük

Arka Kamera: 50 Megapiksel periskop telefoto (5x zoom) / Eski iddia: 200 Megapiksel ana kamera

Özçekim Kamerası: (Eski iddialara göre) 50 Megapiksel, otomatik odaklama

Periskop telefoto lens nedir?

Periskop telefoto lens, akıllı telefonların ince yapısını bozmadan yüksek oranda optik yakınlaştırma yapabilmesini sağlayan özel bir kamera donanımıdır. Işığı prizmalar aracılığıyla cihazın içine yatay olarak iletir, böylece dijital bozulma veya kalite kaybı olmadan uzaktaki nesneler yakından görüntülenebilir.

