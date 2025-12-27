Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtılan Xiaomi 17 Ultra modelinin küresel pazara sunulacağını resmen doğruladı. Müjde, şirketin VP & CMO görevini yürüten Xu Fei tarafından paylaşıldı. Böylece cihazın yalnızca Çin’e özel kalmayacağı kesinlik kazanmış oldu.

Xiaomi resmen açıkladı: Xiaomi 17 Ultra küresel pazara geliyor

Ancak global versiyon için dikkat çeken bir donanım farkı da gündemde. Xiaomi 17 Ultra’nın küresel sürümünde batarya kapasitesinin bir miktar düşürülmesi bekleniyor. Son gelen bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra’nın Çin versiyonu 6.800 mAh batarya ile gelirken, küresel pazara sunulacak modelin 6.000 mAh kapasiteli bir batarya taşıması planlanıyor.

Batarya dışında Xiaomi 17 Ultra’nın donanım özelliklerinin büyük ölçüde Çin modeliyle aynı olacağı ifade ediliyor. Batarya kapasitesindeki küçülmeye rağmen, şarj teknolojisinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Küresel Xiaomi 17 Ultra modeli de 90W kablolu hızlı şarj desteğini koruyacak.

Cihazın diğer özellikleri için, tanıtımın hemen arkasından sizlerle paylaştığımız bu haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz.

Fiyatlar artabilir mi?

Artan bellek ve bileşen maliyetleri nedeniyle Xiaomi 17 Ultra’nın fiyatında yukarı yönlü bir güncelleme ihtimali de gündemde. Çin pazarı için fiyatların 500–1.000 yuan (yaklaşık 70–140 dolar) aralığında artabileceği konuşuluyor.

Küresel fiyatlandırma henüz netleşmiş değil. Xiaomi’nin geçmişte olduğu gibi vergi, lojistik ve bölgesel pazar koşullarına göre farklı fiyat politikaları uygulaması bekleniyor. Ancak geçmişten de Çin pazarındaki fiyatların küresel pazarlara göre biraz daha uygun olduğunu biliyoruz.

Türkiye’ye gelmesi mümkün mü?

Xiaomi 17 Ultra’nın küresel pazara çıkacak olması, Türkiye ihtimalini de güçlendiriyor. Daha önce Xiaomi Ultra serisinin üst seviye modellerinin Türkiye’de satışa sunulmuş olması, bu model için de benzer bir yol izlenebileceğine işaret ediyor. Türkiye lansmanı ve fiyatlandırma detaylarının, global tanıtım süreci ilerledikçe netleşmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce batarya kapasitesindeki bu düşüş Xiaomi 17 Ultra’nın küresel pazardaki algısını etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!