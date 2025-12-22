EA oyuncular için yılın en agresif kampanyalarından birini devreye aldı. Dijital mağazasında başlayan yeni indirim dönemiyle birlikte popüler serilerde ciddi fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. İşte EA Kış İndirimleri indirimli oyunlar!

2025 EA Kış İndirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar!

EA Kış İndirimleri, şirketin kendi platformu olan EA App üzerinden resmen başladı. Şirket tarafından sunulan bu kampanya kapsamında aksiyondan spor oyunlarına, rol yapma yapımlarından yarış oyunlarına kadar uzanan geniş bir katalogda %90’a varan indirimler uygulanıyor.

İşte EA Kış İndirimleri indirimleri oyunları!

İşte EA Kış İndirimleri indirimleri oyunları:

Oyun İndirimli Fiyat Alice: Madness Returns 2.24 $ Unravel Two 2.69 $ STAR WARS Battlefront II 2.69 $ Titanfall 2 3.59 $ STAR WARS Jedi: Fallen Order 3.59 $ Command & Conquer The Ultimate Collection 4.49 $ Immortals of Aveum 5.39 $ Need for Speed Unbound 6.29 $ Tales of Kenzera: ZAU 6.29 $ It Takes Two 7.19 $ Dead Space 8.09 $ STAR WARS Jedi: Survivor 9.44 $ Plants vs. Zombies: Replanted 14.39 $ Dragon Age: The Veilguard 18.89 $ EA SPORTS Madden NFL 26 25.19 $ EA SPORTS FC 26 25.19 $ F1 25 26.99 $ Split Fiction 33.74 $ A Way Out 29.99 $ Battlefield 6 44.09 $

Oyunların dolar bazlı fiyatlandırılması sürse de, bazı yapımların diğer platformlara kıyasla daha ulaşılabilir seviyelere indiği görülüyor. Şirket tarafından duyurulan kampanyaya göre Kış İndirimleri 5 Ocak tarihine kadar devam edecek. İndirim sayfasına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Epic Games yılbaşı özel yeni ücretsiz oyunu açıklandı! (21 Aralık)

EA cephesinde öne çıkan en önemli detay, eski ve yeni oyunların aynı kampanya çatısı altında buluşturulması. Bu sayede uzun süredir listelerde yer alan yapımlar çok düşük fiyatlara inerken, görece yeni çıkan bazı oyunlarda da kayda değer indirimler sunuluyor. Türkiye’de artan oyun fiyatları düşünüldüğünde, EA Kış İndirimleri oyuncular için önemli bir nefes alma alanı yaratıyor.

İndirimli oyun listesinde özellikle Need for Speed, STAR WARS ve Battlefield markaları öne çıkıyor. %80’in üzerinde indirime giren bu yapımlar, hem tek oyunculu hikâye deneyimi arayanlara hem de rekabetçi çok oyunculu içerik sevenlere hitap ediyor. Spor oyunları tarafında ise EA SPORTS FC ve Madden NFL serilerinin fiyatları ciddi şekilde aşağı çekilmiş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kış İndirimleri sizce Türkiye’deki oyuncular için yeterince cazip mi, yoksa dövizle satış hâlâ büyük bir engel mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!