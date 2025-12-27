Son günlerde vatandaşlara gönderilen “hakkınızda dosya açıldı” içerikli mesajlar yeni bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. Panik yaratmayı hedefleyen bu mesajlarla kullanıcılar, e-Devlet’in birebir kopyası gibi tasarlanan sahte bir siteye yönlendiriliyor. Dolandırıcılar, resmi bir işlem varmış algısı oluşturarak kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçlıyor. Peki nedir bu yeni dolandırıcılık yöntemi?

“e-Devlet: Hakkınızda dosya açıldı” mesajlarına dikkat, dolandırıcılar yeni yöntem deniyor

Paylaşılan bilgilere göre dolandırıcılar, vatandaşlara “hakkınızda dosya açıldı” ifadesinin yer aldığı mesajlar gönderiyor. Mesajın ardından yapılan telefon aramalarında ise kişiler e-Devlet’e değil, sahte bir siteye giriş yapmaya yönlendiriliyor. Kişiler bu sahte siteye gerçek e-Devlet bilgilerini girdiğindeyse kişisel verileri çalınıyor.

Bu amaçla kullanılan site, e-Devlet arayüzünü taklit eden asliceza.org adresi. Siteye e-Devlet şifresiyle giriş yapan kullanıcıların tüm kişisel verileri dolandırıcıların eline geçiyor. Bu nedenle girdiğiniz sitenin alan adını kontrol etmekte fayda var, arayüzün e-Devlet gibi göründüğüne aldanmamalısınız.

Sahte siteye giriş yapan kullanıcıların karşısına uydurma bir dosya çıkartılıyor. Bu dosyada, 49.500 TL ödeme yapılmazsa tutarın mahkemede 150.000 TL’ye çıkacağı yönünde ifadeler yer alıyor. Amaç, korku ve aciliyet hissi yaratarak kullanıcıyı ödeme yapmaya zorlamak. Uzmanlar, bu tür tehditlerin tamamının tamamen uydurma olduğuna dikkat çekiyor.

Gerçek e-Devlet’te böyle bir işlem yok

Uzmanlara göre e-Devlet üzerinden yürütülen resmi işlemlerde, vatandaşlardan SMS veya telefonla yönlendirme yapılarak farklı bir siteye giriş talep edilmez. Ayrıca e-Devlet, hiçbir koşulda harici bir alan adı üzerinden hizmet vermez.

Gerçek e-Devlet adresi yalnızca turkiye.gov.tr uzantısı üzerinden çalışır. Bunun dışındaki tüm siteler dolandırıcılık riski taşır.

Vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Uzmanlar, vatandaşları özellikle şu konularda uyarıyor:

e-Devlet şifresi ve kimlik bilgileri hiçbir koşulda e-Devlet dışındaki platformlara girilmemeli.

hiçbir koşulda e-Devlet dışındaki platformlara girilmemeli. “Hakkınızda dosya açıldı”, “icra”, “mahkeme” gibi ifadelerle panik yaratan mesajlara itibar edilmemeli.

Şüpheli durumlarda doğrudan resmi kurumlarla veya e-Devlet üzerinden kontrol yapılmalı.

Bu tür dolandırıcılık girişimlerinin artış göstermesi nedeniyle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce e-Devlet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı daha farklı önlemler alınmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!