Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 17 Ultra modelini Çin’de resmen tanıttı. Standart modelin yanı sıra özel tasarıma sahip Xiaomi 17 Ultra Leica Edition da duyuruldu. Yeni cihaz, özellikle kamera donanımı, batarya kapasitesi ve şarj teknolojileriyle üst segmentte iddialı bir konumda yer alıyor. İşte Xiaomi 17 Ultra özellikleri ve fiyatı.

Xiaomi 17 Ultra özellikleri neler?

Xiaomi 17 Ultra’nın merkezinde, mobil fotoğrafçılığı profesyonel seviyeye yaklaştırma iddiası yer alıyor. Bu iddianın temelini ise 1 inçlik dev kamera sensörü ve Leica ile yapılan iş birliği oluşturuyor.

Xiaomi 17 Ultra, Leica imzalı üçlü arka kamera sistemiyle geliyor. Ana kamerada yer alan 50 MP çözünürlüklü, 1 inç boyutundaki Light Fusion 1050L sensör, özellikle düşük ışıkta daha fazla detay ve geniş dinamik aralık sunmayı amaçlıyor. LOFIC teknolojisi sayesinde parlak ve karanlık alanlar arasındaki geçişler daha dengeli hâle geliyor.

Bu ana sensöre eşlik eden 200 MP periskop telefoto kamera, yalnızca yüksek çözünürlükle değil, sunduğu sürekli optik zoom kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. Kullanıcı, farklı odak uzaklıkları arasında dijital kırpma hissi yaşamadan geçiş yapabiliyor. Üçüncü kamera olan 50 MP ultra geniş açı ise otomatik odaklama desteğiyle makro ve geniş sahnelerde daha esnek kullanım sağlıyor.

Standart modele ek olarak tanıtılan Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, deneyimi bir adım daha ileri taşıyor. Bu versiyonda yer alan mekanik zoom halkası, kullanıcıya fiziksel kontrol hissi sunuyor. Odak uzaklığı, pozlama ve beyaz dengesi gibi ayarlar, dokunmatik ekrandan ziyade fiziksel bir halka üzerinden yönetilebiliyor.

Leica M serisi fotoğraf makinelerinden ilham alan çift renkli gövde tasarımı, tırtıklı çerçeve detayı ve arka yüzdeki kırmızı Leica logosu, bu modelin doğrudan fotoğraf tutkunlarını hedeflediğini açıkça gösteriyor. Leica Moment modları ve 3:2 en-boy oranı da bu yaklaşımı destekliyor.

Xiaomi 17 Ultra’nın ön yüzünde, 6.9 inç M10 AMOLED LTPO ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde arayüz ve oyun deneyimi son derece akıcı bir yapı sunarken, 3.500 nit seviyesine ulaşan tepe parlaklık değeri açık havada bile net bir görüntü vadediyor.

Ekran, Xiaomi’nin Dragon Crystal Glass 3.0 camı ile korunuyor. Bu yapı hem çizilmelere karşı dayanıklılığı artırıyor hem de büyük ekranın günlük kullanımda daha güvenli hâle gelmesini sağlıyor.

Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama eşlik ediyor. Günlük kullanımda olduğu kadar yoğun kamera işlemleri, oyun ve yapay zekâ tabanlı görevlerde de üst düzey performans hedefleniyor.

Xiaomi 17 Ultra, kutudan HyperOS 3.0 ile çıkıyor. Yeni sürüm, yapay zekâ destekli kamera özellikleri, sistem optimizasyonları ve enerji yönetimiyle donanım gücünü daha verimli kullanmayı amaçlıyor.

Xiaomi, 17 Ultra’da 6.800 mAh silikon-karbon batarya tercih ediyor. Bu kapasite, büyük ekran ve güçlü donanıma rağmen uzun kullanım süresi hedeflendiğini gösteriyor. Cihaz, 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunarken, 22.5W ters şarj ile diğer cihazları da besleyebiliyor.

Teknik özellikler

Ekran: 6.9 inç M10 AMOLED LTPO, 120 Hz, 2608 x 1200 piksel, 3.500 nit parlaklık

6.9 inç M10 AMOLED LTPO, 120 Hz, 2608 x 1200 piksel, 3.500 nit parlaklık Cam: Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0

Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.1

512 GB / 1 TB UFS 4.1 Arka kamera: 50 MP (1 inç ana) + 200 MP periskop + 50 MP ultra geniş

50 MP (1 inç ana) + 200 MP periskop + 50 MP ultra geniş Ön kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.800 mAh silikon-karbon

6.800 mAh silikon-karbon Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters şarj

90W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters şarj Yazılım: HyperOS 3.0

HyperOS 3.0 Güvenlik: Ekran içi ultrasonik parmak izi

Ekran içi ultrasonik parmak izi Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69

IP66 / IP68 / IP69 Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, çift SIM, uydu iletişimi

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, çift SIM, uydu iletişimi Ses: Stereo hoparlör, Hi-Res Audio, dört mikrofon

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition farkları neler?

Leica Edition, donanım tarafında standart modelle aynı özellikleri sunuyor ancak tasarım ve kullanım deneyimi açısından bazı ek avantajlar getiriyor. Bu modelde mekanik zoom halkası yer alıyor ve kullanıcılar odak uzaklığı, pozlama ve beyaz dengesini fiziksel olarak ayarlayabiliyor.

Leica M serisi kameralardan ilham alan çift renkli tasarım, gövdedeki tırtıklı çerçeve detayı ve arka yüzeydeki kırmızı Leica logosu ile dikkat çekiyor. Ayrıca Leica Moment modları, güvenlik ve şifreleme çipi ile çift uydu bağlantısı da bu versiyona özel olarak sunuluyor.

Xiaomi 17 Ultra fiyatları

Xiaomi 17 Ultra, Çin’de 27 Aralık itibarıyla satışa sunulacak. Açıklanan fiyatlar şu şekilde:

Xiaomi 17 Ultra

12 GB / 512 GB: 6.999 yuan

16 GB / 512 GB: 7.499 yuan

16 GB / 1 TB: 8.499 yuan

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

16 GB / 512 GB: 7.999 yuan

16 GB / 1 TB: 8.999 yuan

Türkiye’ye gelecek mi?

Xiaomi 17 Ultra için şu an itibarıyla Türkiye pazarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak önceki yıllarda Xiaomi 14 Ultra ve 15 Ultra gibi üst seviye modellerin Türkiye’de satışa sunulmuş olması, bu modelin de ilerleyen dönemde Türkiye’ye gelme ihtimalini güçlendiriyor. Türkiye lansmanı ve fiyatlandırmaya ilişkin detayların, global tanıtım sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

