HyperOS 3, Xiaomi cephesinde yılın son düzlüğüne girilirken yeniden gündemin merkezine oturdu. Şirketin güncelleme tarafında vites yükselttiği bu dönemde, sunucu tarafında tamamlanan yeni yapılar dikkat çekiyor. İşte HyperOS 3 güncellemesi alacak yeni cihazlar listesi!

HyperOS 3.0, Xiaomi’nin dahili sistem kayıtlarına göre artık dağıtıma bir adım uzaklıkta. Android 15 tabanlı olarak hazırlanan HyperOS 3 sürümü, “ready to release” yani doğrudan dağıtıma açılabilecek son aşamaya ulaşmış durumda. Bu ifade, güncellemenin ne beta ne de test sürecinde olduğunu, kademeli olarak kullanıcılara sunulabilecek seviyeye geldiğini gösteriyor.

İşte HyperOS 3 güncellemesi alacak yeni cihazlar listesi:

POCO M7 Pro 5G

Redmi Pad SE 4G

Xiaomi 13T Pro

POCO C75

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Pad 2

POCO F6

Redmi 15 / Redmi 15 4G

Redmi Pad Pro

POCO M6 Pro 4G

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi A4

POCO Pad M1

Redmi K60

Redmi Note 15

POCO M7 5G

Redmi Pad 2 Pro

POCO X6 Neo

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi 14C / Redmi A3 Pro

POCO F5 Pro

Redmi K60 Ultra

POCO M7 4G

Redmi Note 13 Pro+

Mevcut bilgiler, HyperOS güncellemesinin 2025 bitmeden en az 25 farklı Xiaomi, Redmi ve POCO modeline ulaşacağını ortaya koyuyor. Xiaomi’nin bu süreçte çift kanallı bir strateji izlediği görülüyor. Yeni nesil cihazlarda Android 16 tabanlı sürümler test edilirken, daha geniş kullanıcı kitlesi için Android 15 tabanlı HyperOS önceliklendiriliyor.

Xiaomi’nin HyperOS dağıtımını Aralık ayının son haftasında ya da yıl tamamlanmadan bazı bölgelerde başlatması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Güncellemenin performans, sistem kararlılığı ve arayüz tarafında önemli iyileştirmeler sunması beklenirken, kullanıcı deneyiminin bir üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

