HyperOS 3, Xiaomi cephesinde yılın son düzlüğüne girilirken yeniden gündemin merkezine oturdu. Şirketin güncelleme tarafında vites yükselttiği bu dönemde, sunucu tarafında tamamlanan yeni yapılar dikkat çekiyor. İşte HyperOS 3 güncellemesi alacak yeni cihazlar listesi!
HyperOS 3.0, Xiaomi’nin dahili sistem kayıtlarına göre artık dağıtıma bir adım uzaklıkta. Android 15 tabanlı olarak hazırlanan HyperOS 3 sürümü, “ready to release” yani doğrudan dağıtıma açılabilecek son aşamaya ulaşmış durumda. Bu ifade, güncellemenin ne beta ne de test sürecinde olduğunu, kademeli olarak kullanıcılara sunulabilecek seviyeye geldiğini gösteriyor.
İşte HyperOS 3 güncellemesi alacak yeni cihazlar listesi:
- POCO M7 Pro 5G
- Redmi Pad SE 4G
- Xiaomi 13T Pro
- POCO C75
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Pad 2
- POCO F6
- Redmi 15 / Redmi 15 4G
- Redmi Pad Pro
- POCO M6 Pro 4G
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Redmi A4
- POCO Pad M1
- Redmi K60
- Redmi Note 15
- POCO M7 5G
- Redmi Pad 2 Pro
- POCO X6 Neo
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi 14C / Redmi A3 Pro
- POCO F5 Pro
- Redmi K60 Ultra
- POCO M7 4G
- Redmi Note 13 Pro+
Mevcut bilgiler, HyperOS güncellemesinin 2025 bitmeden en az 25 farklı Xiaomi, Redmi ve POCO modeline ulaşacağını ortaya koyuyor. Xiaomi’nin bu süreçte çift kanallı bir strateji izlediği görülüyor. Yeni nesil cihazlarda Android 16 tabanlı sürümler test edilirken, daha geniş kullanıcı kitlesi için Android 15 tabanlı HyperOS önceliklendiriliyor.
Xiaomi’nin HyperOS dağıtımını Aralık ayının son haftasında ya da yıl tamamlanmadan bazı bölgelerde başlatması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Güncellemenin performans, sistem kararlılığı ve arayüz tarafında önemli iyileştirmeler sunması beklenirken, kullanıcı deneyiminin bir üst seviyeye taşınması hedefleniyor.
