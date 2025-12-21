macOS Tahoe güncellemesi, Apple ekosisteminde beklenen yenilikleri getirirken ciddi bir görüntüleme sorununu da beraberinde getirdi. Özellikle Studio Display kullanan Mac sahipleri, son haftalarda ekranlarında yaşanan anlık ekran titreme sorunu nedeniyle tepkili.

macOS Tahoe ekran titremesi sorunu nedir?

macOS Tahoe, Eylül ayında yayınlandığı andan itibaren bazı Mac modellerinde harici monitörlerle ilgili kararsız bir görüntü performansı sergiliyor. En çok şikâyet edilen konu ise Apple’ın kendi ürünü olan Studio Display’in, Mac’e bağlıyken aralıklı şekilde titremesi. Kullanıcı geri bildirimleri, bu sorunun yalnızca belirli bir modelle sınırlı olmadığını da ortaya koyuyor.

macOS Tahoe yüklü bir MacBook Pro ile Studio Display kullanan birçok kullanıcı, ekranın özellikle açık renkli arayüzlerde anlık olarak kararıp geri geldiğini bildiriyor. Beyaz ağırlıklı uygulamalar arasında geçiş yapılırken, web sayfalarında açık zeminli içerikler kaydırılırken ya da koyu temadan açık temaya geçildiğinde bu titremenin daha belirgin hale geldiği aktarılıyor.

macOS Tahoe için yayınlanan 26.1 ve 26.2 sürümlerinin ise sorunu çözmek bir yana, bazı kullanıcılar için durumu daha da kötüleştirdiği belirtiliyor. Titreme bazen tek seferlik kısa bir yanıp sönme şeklinde görülürken, bazı durumlarda birkaç saniye boyunca arka arkaya tekrar edebiliyor. Bu da uzun süre ekran başında çalışan kullanıcılar için ciddi bir konfor kaybı yaratıyor.

Bu problemin donanımsal olmaktan çok yazılımsal olduğu düşünülüyor. Zira farklı Studio Display sahiplerinden benzer geri dönüşlerin gelmesi, hatanın ekran panelinden ziyade işletim sistemi veya ekran yazılımı tarafında olduğunu işaret ediyor. Hatta bazı kullanıcılar, Apple harici monitörlerde de benzer davranışlar gördüklerini belirtiyor.

macOS Tahoe hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Apple’ın bu ekran titremesi sorununu yazılımla çözebileceğine inanıyor musunuz, yoksa daha köklü bir güncelleme mi gerekiyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!