Son aylarda küresel bellek pazarında yaşanan dalgalanma, ABD’de dikkat çekici bir tabloyu ortaya çıkardı. Güncel fiyatlara bakıldığında, 64 GB RAM kitleri ile MacBook giriş modellerinin fiyatları neredeyse aynı seviyeye gelmiş durumda. Bir dönem “ekstra lüks” olarak görülen yüksek kapasiteli RAM’ler, bugün başlı başına pahalı bir donanım hâline dönüşmüş durumda. Peki gelecekte RAM fiyatları ne olacak? RAM krizi ne zaman bitecek?

RAM fiyatları neden bu kadar arttı?

RAM fiyatlarındaki sert yükselişin arkasında birkaç temel neden bulunuyor. Bunların başında yapay zekâ odaklı veri merkezleri geliyor. Büyük teknoloji şirketleri, AI modellerini eğitmek ve çalıştırmak için devasa sunucu altyapılarına yatırım yapıyor. Bu sistemler, klasik tüketici bilgisayarlarından çok daha yüksek bellek kapasitesi gerektiriyor.

Özellikle yüksek bant genişliğine sahip bellek türlerine olan talep, üreticilerin önceliklerini değiştirmiş durumda. DRAM üreticileri, sınırlı üretim kapasitelerini tüketici RAM’lerinden çok sunucu ve AI odaklı çözümlere ayırıyor. Bu da masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılan RAM’lerin arzını daraltıyor.

RAM üreticileri, daha karlı olan müşterilere satış yapmak istedikleri için, son tüketici odaklı ürünlerden ziyade, büyük ölçekli şirketlerle çalışmayı seçiyorlar. Bu da son tüketicilerin kullandığı RAM fiyatlarını uçurmuş durumda.

Öyle ki, şu anda ABD’de 64 GB masaüstü RAM kitleri ile 16 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip MacBook Air aynı fiyattan, yani 749 dolardan satılıyor. RAM fiyatlarında bu denli bir yükseliş ilk kez görülüyor.

Bir diğer önemli faktör ise sektörün DDR5 standardına geçiş süreci. DDR5, önceki nesillere göre daha karmaşık üretim süreçlerine sahip. Bu durum, hem verimlilik oranlarını hem de maliyetleri artırıyor.

Aynı zamanda bellek üreticileri, geçmiş yıllardaki fiyat çöküşlerinin ardından kapasite artışına temkinli yaklaşıyor. Üretim hatlarının agresif şekilde genişletilmemesi, talep arttığında fiyatların hızla yukarı çıkmasına zemin hazırlıyor.

Yapay zekâ yatırımları ise yalnızca işlemci tarafında değil, bellek tarafında da büyük bir baskı oluşturuyor. Büyük veri merkezleri, binlerce sunucuyu aynı anda devreye alırken, bu sistemlerde kullanılan bellek miktarı bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarının katbekat üzerine çıkıyor.

Bu nedenle üreticiler için bir sunucuya satılan bellek, yüzlerce tüketici ürününden daha kârlı hâle gelmiş durumda. Sonuç olarak, perakende RAM pazarında fiyatlar yukarı doğru itiliyor.

RAM fiyatı artışı ne kadar sürecek?

Sektör beklentilerine göre RAM fiyatlarındaki bu yükselişin kısa vadede tersine dönmesi zor görünüyor. AI yatırımlarının hız kesmemesi, yeni veri merkezlerinin devreye girmesi ve bellek üreticilerinin temkinli kapasite politikaları, fiyatların bir süre daha yüksek seyretmesine neden olabilir.

Ancak orta vadede, yeni üretim tesislerinin devreye alınması ve DDR5 üretim süreçlerinin olgunlaşmasıyla birlikte fiyatların dengelenmesi bekleniyor. Yine de eski “ucuz RAM” dönemine dönüş kısa sürede mümkün görünmüyor.

Tüketici tarafında tablo ne anlama geliyor?

Bugün ABD’de 64 GB RAM’in bir MacBook fiyatına yaklaşması, donanım dünyasında dengelerin nasıl değiştiğini açıkça gösteriyor. Önümüzdeki dönemde yüksek bellek kapasitelerinin daha çok profesyonel ve kurumsal kullanım alanlarına kayması, tüketici tarafında ise daha sınırlı yapılandırmaların öne çıkması bekleniyor.

Yani 64 GB RAM’e sahip bir bilgisayar arıyorsanız, 32 GB RAM’e sahip bir modelle yetinmeniz gerekebilir. Zira bir sonraki yıl, şu an 64 GB RAM’e sahip bir cihaz alacağınız parayla, bir sonraki yıl 32 GB RAM’e sahip bir bilgisayar almak zorunda kalabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: iPhone fiyatları zamlanabilir! iPhone 17 Pro RAM maliyeti arttı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce RAM fiyatlarındaki bu yükseliş kalıcı mı, yoksa geçici bir kriz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!