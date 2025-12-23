GeForce NOW, son günlerde kullanıcılar arasında hızla yayılan yeni bir iddiayla yeniden gündemin merkezine oturdu. Yalnızca belirli kullanıcıları kapsayan aylık oyun süresi sınırıyla ilgili kararın genişletileceği konuşuluyor. Sosyal platformlarda paylaşılan bilgilere göre GeForce NOW saat sınırı cephesinde önemli bir değişiklik gelebilir.

GeForce NOW 100 saat sınırı herkese gelecek!

GeForce NOW için Reddit’te paylaşılan iddialara göre Nvidia, daha önce duyurduğu aylık 100 saat oyun süresi sınırını 1 Ocak itibarıyla tüm ücretli abonelere uygulamaya hazırlanıyor. İlk etapta yalnızca yeni aboneleri kapsadığı belirtilen bu sınırın, artık mevcut kullanıcıları da içine alacak şekilde genişletileceği öne sürülüyor. Nvidia cephesinden henüz küresel ölçekte resmi bir doğrulama gelmiş değil.

GeForce NOW tarafında paylaşılan detaylara göre Performance (eski adıyla Priority) ve Ultimate paketleri bu sınırlamadan doğrudan etkilenecek. Aylık 100 saatlik sürenin aşılması durumunda ise ek kullanım, 15 saatlik bloklar hâlinde ücretlendirilecek. Reddit’te dolaşan bilgilere göre Performance kullanıcıları her 15 saat için 2,99 dolar, Ultimate aboneleri ise 5,99 dolar ek ücret ödemek zorunda kalabilir.

Şirket cephesinde bu sınırın gerekçesi olarak daha kısa bekleme süreleri ve daha istikrarlı performans sunma hedefi gösteriliyor. Nvidia’ya atfedilen verilere göre kullanıcıların yaklaşık %94’ü zaten aylık 100 saatin altında kalıyor. Şirketin bu hamleyle yoğun kullanımın sistem üzerindeki yükünü dengelemeyi amaçladığı konuşuluyor.

Aylık 100 saat sınırının Türkiye’deki paketlere ne zaman ve nasıl yansıyacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Reddit kaynaklı bu iddialar, Türkiye’deki kullanıcılar arasında da şimdiden tartışılmaya başlanmış durumda.

Peki, GeForce NOW, aylık 100 saat sınırıyla sizin kullanım alışkanlıklarınıza uygun bir hizmet olmaya devam eder mi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşın!