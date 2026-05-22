Xiaomi, amiral gemisi serisinin dördüncü üyesi olan Xiaomi 17 Max modelini teknoloji dünyasının beğenisine sundu. Serinin 17 Pro Max versiyonuna kıyasla daha yalın bir tasarım anlayışıyla gelen cihaz, arka bölümdeki ikincil ekran özelliğini barındırmıyor. Peki Xiaomi 17 Max, yüksek kapasiteli bataryası ve 200MP kamerasıyla beklentileri karşılayabilecek mi?

Xiaomi 17 Max teknik özellikleri ve tasarım detayları

Xiaomi 17 Max, gücünü Qualcomm’un amiral gemisi seviyesindeki Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB’a kadar UFS 4.1 depolama birimleri eşlik ediyor. Cihaz, yazılım tarafında Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Cihazın ön yüzünde 6.9 inç büyüklüğünde, 2.608 x 1.200 piksel çözünürlük sunan 120Hz AMOLED ekran yer alıyor. 3.500 nits tepe parlaklık değerine sahip olan bu panel, ekran içine entegre edilmiş ultrasonik parmak izi okuyucusuyla korunuyor. Ayrıca ekran üzerindeki küçük bir oyukta 32MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Kamera tarafında Samsung’un HP9 sensörünü kullanan 200MP ana kamera, 13.5EV dinamik aralık ve f/1.65 diyafram açıklığı sunuyor. Bu ana sensörü, makro çekim yapabilen 50MP 3x telefoto lens ve 17mm odak uzaklığına sahip 50MP ultra geniş açılı lens tamamlıyor. Telefon, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık vadediyor.

Batarya ve şarj performansı

Batarya kapasitesi: 8.000 mAh (Si-C teknolojisi)

Kablolu şarj hızı: 100W

Kablosuz şarj hızı: 50W

Ters kablolu şarj: 22.5W

Xiaomi, yeni nesil silikon-karbon (Si-C) bataryanın 1.600 şarj döngüsü sonrasında bile kapasitesinin yüzde 80’ini koruyabildiğini belirtiyor. Bu değer, dört yıldan fazla günlük kullanım anlamına geliyor. Kullanıcılar, tek bir şarjla iki günü aşan bir pil ömrü deneyimleyebiliyor.

Xiaomi 17 Max fiyatlandırması

Xiaomi 17 Max – 12GB/256GB: 4.799 CNY

Xiaomi 17 Max – 16GB/512GB: 5.799 CNY

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulan model, Çin pazarındaki başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Si-C batarya nedir?

Silikon-karbon (Si-C) bataryalar, geleneksel lityum iyon pillere göre daha yüksek enerji yoğunluğu sunar. Bu teknoloji, pilin fiziksel boyutunu büyütmeden daha fazla kapasite ve daha uzun çevrim ömrü elde edilmesine olanak tanır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 17 Max modelinde kullanılan 8.000 mAh büyüklüğündeki batarya, akıllı telefon dünyasında yeni bir standart haline gelir mi?