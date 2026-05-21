Samsung, kullanıcılar tarafından merakla takip edilen yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Galaxy S26 FE için yazılım geliştirme sürecini resmen başlattı. Sızıntılara göre teknoloji devi, cihazın yazılım altyapısını oluşturacak One UI 9 arayüzü üzerinde ilk testlerini gerçekleştirmeye başladı. Peki, bu erken aşama testleri Galaxy S26 FE modelinin piyasaya çıkış takvimi hakkında bize neler anlatıyor?

Galaxy S26 FE ve yazılım dünyasında yeni dönem

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Galaxy S26 FE için hazırlanan ilk yazılım yapısı S741NKSU0AZE5 kod adıyla tanımlanmış durumda. Bu gelişme, telefonun SM-S741N model numarasıyla geleceğini de doğrular nitelikte. Cihazın kutudan doğrudan One UI 9 arayüzü ile çıkacak olması, yazılım güncelliği açısından önemli bir işaret.

Bu durum, Galaxy S26 FE lansmanının 22 Temmuz’da tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modellerinden önce gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Yeni arayüzün ilk olarak katlanabilir modellerle sahneye çıkması, Samsung’un yazılım stratejisinde bu serilere öncelik verdiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıtılan Galaxy S25 FE göz önüne alındığında, bu takvim oldukça tutarlı görünüyor.

Performans tarafında ise Nisan ayında Geekbench platformunda ortaya çıkan veriler, cihazın Exynos 2500 yonga setinden güç alacağını gösterdi. Bu işlemci, önceki modelde yer alan Exynos 2400’e kıyasla teknolojik bir yükseltme sunuyor. Bellek tarafında ise 8GB RAM kapasitesinin korunması bekleniyor, bu da Samsung’un performans odağını daha çok işlemci verimliliğine kaydırdığını işaret ediyor.

Galaxy S26 FE teknik özellikler (beklenen)

İşlemci: Exynos 2500

RAM: 8GB

Yazılım: One UI 9

Model Numarası: SM-S741N

Yazılım Yapısı: S741NKSU0AZE5

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S26 dolandırıcılık takibi yapabiliyor! Nasıl çalışacak?

İlginizi Çekebilir: Samsung telefonlara AirDrop desteği geliyor! Galaxy telefonlar coşacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S26 FE modeli, sunduğu teknik güncellemelerle kullanıcı beklentilerini karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!