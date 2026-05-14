Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, popüler 17 serisinin en yeni üyesini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ayın sonlarına doğru kendi ana vatanında piyasaya sürüleceği kesinleşen Xiaomi 17 Max, tasarımı ve sunduğu renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Resmi görsellerin paylaşılmasıyla birlikte cihaz, Çin’deki resmi çevrimiçi mağaza üzerinden ön siparişe de açıldı. Peki Xiaomi 17 Max, devasa bataryası ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle akıllı telefon kullanıcılarını ikna edebilecek mi?

Beklenen Xiaomi 17 Max özellikleri ve tasarımı

Yeni Xiaomi 17 Max, dört tarafı ince çerçevelerle sarılmış 6.9 inçlik düz bir ekranla geliyor. Dört bir yandan kavisli orta çerçevesi sayesinde ergonomik bir tutuş vadeden cihaz, arka bölümde “squircle” (kare ve daire karışımı) formunda bir kamera modülü barındırıyor. Şirket, bu model için karbon fiber esintili bir yüzeyin de dahil olduğu üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Resmi olarak Beyaz, Şeffaf Mavi ve Piksel Siyahı adını taşıyan bu renkler, Xiaomi 17 Max ön sipariş sürecinde kullanıcıların tercihine sunuluyor. Cihazın dış tasarımı resmiyet kazanmış olsa da, donanım tarafındaki teknik detaylar şimdilik sızıntılara dayanıyor. İddialara göre akıllı telefon, gücünü henüz duyurulmamış Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alacak.

Bu yonga setine, 100W kablolu şarj desteğine sahip 8.000 mAh kapasiteli bir batarya eşlik edecek. Özellikle uzun süreli mobil oyun seansları ve yoğun video tüketimi yapan kullanıcılar için bu batarya kapasitesi, prizden uzak kalma süresini ciddi anlamda artırabilir. Kamera tarafında da yüksek çözünürlüklü sensörler söz konusu.

Sızıntılar, cihazın arka yüzeyinde üçlü bir kamera sistemine yer verileceğini öne sürüyor. 1/1.4 inç boyutunda 200 MP ana sensör, 50 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı lensin bir araya gelmesi bekleniyor. Şirketin bu hamlesi, amiral gemisi segmentindeki rekabeti doğrudan batarya ve kamera donanımı üzerinden sürdüreceğine işaret ediyor.

Xiaomi 17 Max teknik özellikleri (İddia)

Ekran: 6.9 inç düz panel, ince çerçeveler

6.9 inç düz panel, ince çerçeveler İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 200 MP (1/1.4 inç) ana + 50 MP periskop + 50 MP ultra geniş açı

200 MP (1/1.4 inç) ana + 50 MP periskop + 50 MP ultra geniş açı Batarya: 8.000 mAh kapasite

8.000 mAh kapasite Şarj: 100W kablolu hızlı şarj

100W kablolu hızlı şarj Renk Seçenekleri: Beyaz, Şeffaf Mavi, Piksel Siyahı (karbon fiber dokulu opsiyon mevcut)

Beyaz, Şeffaf Mavi, Piksel Siyahı (karbon fiber dokulu opsiyon mevcut) Tasarım: Dört kavisli orta çerçeve, squircle kamera modülü

Fiyat ve satış bilgisi

Şirketin resmi çevrimiçi mağazasında ön siparişe açılan yeni modelin nihai satış fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak referans olması açısından, serinin temel modeli olan Xiaomi 17 5G versiyonunun bazı pazarlardaki fiyatlandırması şu şekilde listeleniyor:

Xiaomi 17 5G – 256GB / 12GB RAM: 689.99 Dolar / 699.00 Sterlin

Xiaomi 17 5G – 512GB / 12GB RAM: 889.00 Euro / 799.00 Sterlin

Squircle form nedir?

Squircle, İngilizce “square” (kare) ve “circle” (daire) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir tasarım terimidir. Köşeleri tamamen yuvarlatılmış kare anlamına gelen bu form, mobil cihazların kamera modüllerinde daha yumuşak çizgiler elde etmek için tercih edilir.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17 Max nasıl olacak? İşte çıkış tarihi ve özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 17 Max iddia edilen 8.000 mAh batarya ve yeni nesil işlemcisiyle beklentileri karşılayabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!