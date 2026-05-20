Hastalıkların teşhisinde kritik bir rol oynayan patoloji bilimi, Türkiye’de önemli bir teknolojik dönüşüm yaşıyor. Klasik mikroskop ve cam lam kullanımının getirdiği sınırlılıkları aşan Memorial Sağlık Grubu, ülkemizin ilk tam dijital iş akışına sahip patoloji laboratuvarını kurduğunu duyurdu.

Bu yenilikçi merkez, hastalıkların tanısından tedavi planlamasına kadar tüm süreçleri dijital ortama taşıyarak hız, doğruluk ve hasta güvenliği standartlarını yeniden belirliyor. Memorial Patoloji Kurucu Hekimi ve Koordinatörü Prof. Dr. İlknur Türkmen, dijitalleşmenin bu alandaki önemini vurguluyor.

Memorial Patoloji ile hastalık tanısında yeni bir dönem

Geleneksel patoloji laboratuvarları büyük ölçüde manuel süreçlere dayanırken, Memorial Patoloji, kuruluş aşamasından itibaren tamamen dijital bir altyapı hedefiyle yola çıktı. Temel amaç, hastalara zaman ve mekândan bağımsız, standart ve güvenilir bir referans merkezi hizmeti sunmaktı.

Bu vizyon doğrultusunda, laboratuvara gelen doku örneğinden raporlama aşamasına kadar tüm adımlar dijital olarak izlenebilir hale getirildi. Böylece Türkiye’de ilk kez, tüm süreçleri kapsayan tam dijital bir patoloji laboratuvarı hayata geçirilmiş oldu.

Dijital takip ile hata riski en aza iniyor

Patoloji sürecindeki çok aşamalı yapı, geleneksel yöntemlerde insan kaynaklı hata risklerini barındırabiliyordu. Memorial Patoloji tarafından kurulan dijital takip sistemi ise bu riski ortadan kaldırıyor. Sistem sayesinde tüm laboratuvar adımları anlık olarak izleniyor ve her işlem güvenli biçimde kayıt altına alınıyor.

Numunelerin eksiksiz takibi, iş süreçlerinin hızlanması ve hata payının en aza indirilmesi, hasta güvenliğini doğrudan ve önemli ölçüde artırıyor. Bu teknolojik altyapı, güçlü bir ekip çalışması ve kurumun tüm birimlerinin ortak hedef etrafında birleşmesiyle başarıya ulaştı.

Tanı sürecine yapay zeka desteği

Dijital dönüşümün en çarpıcı çıktılarından biri de tanı süreçlerinde yapay zeka algoritmalarının kullanılması oldu. Merkezde, CE-IVD onaylı yapay zeka uygulamaları; meme, prostat ve akciğer PD-L1 vakalarında rutin olarak kullanılıyor.

Ayrıca Ki-67 ve CMV gibi biyobelirteçlerin değerlendirmesinde de yapay zekâdan aktif olarak destek alınıyor. Bu teknoloji, hücre sayımı gibi tekrarlayan işlemleri otomatikleştirerek patologların daha karmaşık vakalara odaklanmasına olanak tanıyor ve kişiselleştirilmiş tedavi planlarının daha güvenli oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Memorial Patoloji, Türkiye’de hayata geçirdiği bu yenilikle yetinmeyip, Ar-Ge çalışmaları ve üniversite iş birlikleriyle uluslararası bir referans merkezine dönüşmeyi hedefliyor. Bu girişim, Türkiye’de sağlıkta dijital dönüşümün en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.