Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda İzmir’de icra edilen askeri operasyon simülasyonları, savunma sanayisinin son donanımlarını sahada test etme imkanı sunuyor. Bu kapsamda sahaya inen donanımların merkezinde ASELSAN EFES-2026 tatbikatı faaliyetleri yer alıyor. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile eş zamanlı yürütülen Savunma Sanayii Sergisi’nde yeni nesil elektronik harp, hava savunma ve iletişim ağlarını askeri heyetlerin incelemesine açtı. Peki yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği ASELSAN EFES-2026 tatbikatı süresince hangi kritik sistemleri devreye aldı?

ASELSAN EFES-2026 tatbikatı kapsamında ilkleri sergiledi

Organizasyonun operasyonel anlamda en dikkat çeken adımı, KOCATEPE Muharebe Sahası Yönetim Sistemi entegrasyonunun ilk kez fiili olarak kullanılması oldu. Modern savaş alanlarındaki birliklerin tek merkezden, anlık veri akışıyla yönetilmesini sağlayan bu altyapı, tatbikat boyunca aktif görev aldı. Komuta kontrol mimarisinin dijitalleşmesi, sahadaki unsurların reaksiyon süresini doğrudan kısaltıyor.

Yazılım tarafında öne çıkan bir diğer bileşen ARTSoft MAESTRO oldu. Yoğun elektronik harp koşullarına dayanıklı, yüksek güvenlikli mesajlaşma ve canlı görüntülü görüşme sağlayan bu yazılım, operasyonel iletişim ihtiyacını karşıladı. Haberleşme hatlarının koparılmaya çalışıldığı asimetrik harp senaryolarında bu tip yerli şifreleme altyapıları birliklerin koordinasyonu için hayati bir katman oluşturuyor.

Korkut 35 ve ÇELİKKUBBE unsurları sahada

Tatbikat alanında kurulan sergi bölümünde ve fiili atış senaryolarında otuzun üzerinde ASELSAN donanımı kullanıldı. Özellikle alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen KORKUT 35 sistemi, atışlı gösterimlerdeki performansıyla öne çıkan yerli donanımların başında geldi. Bununla birlikte çok katmanlı hava savunma mimarisini oluşturan ÇELİKKUBBE unsurları ziyaretçilerin ana odak noktalarından birini oluşturdu.

Sahada ve stantta görev alan kritik askeri teknolojilerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Korkut 25 ve KORKUT 35 Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemleri

SİPER ve HİSAR hava savunma bataryaları

Kılıç OSA ve Tufan Kamikaze İDA

ACAR İHA Tespit Radarı ve SERHAT Havan Tespit Radarı

Kara Konuşlu Elektronik Destek Sistemi MİLKED

İHA Karşı Tedbir Sistemi İHTAR ve Elektro-Optik Hedefleme Podu ASELPOD

Modernize Çekili Top ve KALKAN Hava Savunma dahil diğer ÇELİKKUBBE unsurları

Bu geniş donanım ağının tek bir entegre yapı içinde çalışabilmesi, ASELSAN EFES-2026 tatbikatı gösterimlerinin asıl mühendislik başarısını yansıtıyor. Özellikle farklı menzil ve görev tanımlarına sahip radarların, tespit ettikleri tehditleri hava savunma bataryalarına anlık olarak aktarması operasyonel bütünlüğü kanıtlıyor. Platformların izole test ortamları yerine doğrudan müşterek bir arazi tatbikatında denenmesi, sistemlerin gerçek muharebe şartlarındaki dayanıklılığını ölçmek açısından büyük önem taşıyor.

Dünya genelinden katılım sağlayan yabancı askeri heyetler, Tufan Kamikaze İDA ve İHTAR gibi otonom tehditlere karşı geliştirilen asimetrik savaş araçlarını yakından inceledi. KOCATEPE Muharebe Sahası Yönetim Sistemi ile koordine edilen bu mimari, yabancı sektör temsilcilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı dijital entegrasyon seviyesini de göstermiş oldu.

Elektronik Harp (EH) nedir?

Düşman unsurlarının radyo frekansı, radar ve iletişim ağlarını karıştırmak, yanıltmak veya tamamen işlevsiz hale getirmek amacıyla yürütülen elektromanyetik saldırı ve savunma faaliyetlerinin bütünüdür. Modern askeri operasyonlarda fiziksel mühimmattan önce elektronik üstünlüğün sağlanması hedeflenir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yerli savunma sanayisinin ASELSAN EFES-2026 tatbikatı boyunca sergilediği bu entegre donanımlar küresel pazarda yeni ihracat kapıları açabilir mi?