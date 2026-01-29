Xiaomi’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Max hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce devasa bataryasıyla gündeme gelen modelin şimdi de kamera özellikleri ve tanıtım takvimi ortaya çıktı. Peki, yeni Xiaomi 17 Max kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 17 Max kamera özellikleri netleşiyor

Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’a göre, Xiaomi 17 Max kamera konusunda oldukça iddialı olacak. Cihazın, standart Xiaomi 17 modelindeki 50 MP’lik sensörden farklı olarak, 200 MP çözünürlüğünde 1/1.4 inç boyutunda bir Samsung HPx ana sensörle donatılacağı iddia ediliyor. Bu büyük sensör, özellikle düşük ışık koşullarında daha parlak ve detaylı fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyabilir.

Telefoto ve geniş açı da iddialı

Ana kameraya ek olarak, telefonda 50 MP çözünürlüğünde 1/1.95 inç boyutunda Sony IMX8 serisi bir periskop telefoto lens bulunacak. Bu lens, yüksek kaliteli optik yakınlaştırma yetenekleri sunarak uzak nesneleri net bir şekilde çekmeyi sağlayacak. Ayrıca, 50 MP’lik bir ultra geniş açılı kamera da kurulumu tamamlayarak çok yönlü bir kamera deneyimi sunacak.

Leica ile olan iş birliğinin bu modelde de devam etmesi bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, Xiaomi 17 Max, Leica’nın kendine has renk profilleri ve lens simülasyonları gibi yazılımsal özelliklerle desteklenecek. Bu sayede kullanıcılar, sanatsal ve profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilecekler.

Performans ve batarya canavarı geliyor

Kamera özelliklerinin yanı sıra, önceki sızıntılar Xiaomi 17 Max modelinin gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alacağını ortaya koymuştu. Bu işlemci, hem en üst düzeyde performans hem de yapay zeka işlemlerinde yüksek verimlilik vadediyor. Cihazın tasarım olarak ise serinin standart modeli olan Xiaomi 17 ile benzer hatlara sahip olması bekleniyor.

Telefonun en dikkat çekici yanlarından biri ise bataryası olacak. Söylentilere göre cihazda tam 8,000 mAh kapasiteli dev bir batarya yer alacak. Bu batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek ve çok yoğun kullanımda bile günü rahatlıkla çıkaracak bir kullanım süresi sunacak.

Digital Chat Station, yeni modelin tanıtım zamanına da ışık tuttu. Kaynağa göre telefon, bu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran arası) resmi olarak tanıtılabilir. Bu tarih, Xiaomi’nin amiral gemisi takvimine de oldukça uygun görünüyor.

