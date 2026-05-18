Tablet pazarındaki donanım dengeleri yeniden şekilleniyor. Güney Koreli teknoloji devi, amiral gemisi cihazlarında yonga seti tedarikini çeşitlendirme stratejisinde kararlı görünüyor. Şirketin yazılım altyapısında ortaya çıkan son referanslar, merakla beklenen Galaxy Tab S12 serisi için MediaTek mimarisinin tercih edileceğine işaret ediyor. Peki premium segmentte Apple’a karşı rekabet edecek olan Galaxy Tab S12 serisi, bu donanım geçişiyle kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy Tab S12 serisi ve yonga seti stratejisi

Yeni cihazların işlemci altyapısına dair ipuçları, firmanın kendi geliştirdiği AI Core uygulamasının derinliklerine gizlenmiş bir model numarasıyla gün yüzüne çıktı. Yazılım mimarisinde tespit edilen MT6993 kod adlı donanım referansının, doğrudan Dimensity 9500 ile eşleştiği belirtiliyor. Kod dizinlerinde nihai ticari isim doğrudan yer almasa da, üreticinin amiral gemisi tablet ekosistemindeki planlaması bu sızıntının adresini netleştiriyor.

Şirket yakın dönemde amiral gemisi tablet kategorisinde köklü bir karara imza atarak Galaxy Tab S10 ve Tab S11 ailelerinde ABD merkezli Qualcomm bileşenlerini geride bırakmıştı. Bu cihazlarda Dimensity 9500 mimarisinin öncüllerine yer verilerek pazar test edilmişti. Tüketici tarafından olumlu karşılanan bu geçişin ardından, Samsung’un yeni tableti için yine aynı dökümhaneden çıkan işlemcilere yönelinmesi donanım dünyasında sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Dimensity 9500 mimarisi ne vadediyor?

Sızdırılan teknik raporlar ışığında, cihazın kalbinde yer alacak donanım özellikle makine öğrenimi ve güç yönetimi disiplinlerine odaklanıyor. TSMC’nin 3 nanometre bantlarından çıkan bu yonga seti, mobil sektörde termal darboğazları azaltmayı hedefliyor. Samsung’un yeni tableti, bu üretim teknolojisi sayesinde incelikten taviz vermeden masaüstü sınıfı uygulamaları çalıştırabilecek bir tabana kavuşabilir.

Tamamen performans çekirdekleriyle tasarlanmış işlemci yapısı ve yenilenmiş Mali grafik birimi, cihazı özellikle grafik tasarımcılar ile video kurgu uzmanları için iddialı bir konuma yerleştiriyor. Bu donanım altyapısının geniş ekranlı form faktörlerinde çoklu görevleri akıcılaştırması öngörülüyor.

İşlemcinin öne çıkan teknik özellikleri

Üretim süreci: TSMC 3 nm litografi

Çekirdek mimarisi: Tamamı performans odaklı büyük çekirdeklerden oluşan CPU dizilimi

Grafik işlemci: Yeni nesil yüksek performanslı Mali GPU

Ana odak noktası: Cihaz içi yapay zeka hızlandırma ve pil verimliliği

Tanıtım takvimi ve beklenen varyantlar

Sızıntılar şimdilik yalnızca silikon tabanında yoğunlaşsa da, serinin önceki jenerasyonlardaki şemasını koruyarak standart modelin yanında Tab S12+ ve Tab S12 Ultra versiyonlarını barındırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazların ekran panel detayları, şarj hızları veya kamera kurulumlarına dair netleşmiş bir veri havuzu şimdilik bulunmuyor.

Lansman takvimi tarafında ise üreticinin geleneksel döngüsü baz alınıyor. Yılın üçüncü çeyreğinin sonlarına doğru, yüksek ihtimalle Eylül ayı içerisinde resmi bir donanım etkinliği bekleniyor. Bu dönemde yapılacak bir tanıtım hamlesi, markanın yıl sonu alışveriş sezonu öncesinde pazar payını korumasına yardımcı olacaktır.

Büyük çekirdek (Big Core) mimarisi nedir?

Mobil işlemcilerde genellikle güç tasarrufu sağlayan küçük çekirdekler ve ağır işler için devreye giren büyük çekirdekler hibrid biçimde kullanılır. Sadece büyük çekirdeklerden oluşan mimariler, arka plandaki küçük iş yüklerini bile yüksek performanslı birimlere yaptırarak anlık tepki süresini maksimize eder; ancak bu yapı, ileri düzey bir termal yönetim teknolojisi gerektirir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? MediaTek yonga setiyle güçlendirilmiş bir Galaxy Tab S12 serisi, donanım tarafındaki beklentilerinizi karşılayabilir mi?