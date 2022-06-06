Xiaomi 12 Pro üç adet 50 MP çözünürlüğündeki arka kamera yapısıyla dikkat çekiyor. 8K 24 fps desteği de sunan kameranın farklı ışık ortamlarındaki performansını bu videoda görebilirsiniz.

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İyi seyirler.

Not: Videoda yer alan Xiaomi 12 Pro inceleme için Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.

Xiaomi 12 ön inceleme: https://youtu.be/Qv43ngeopEI

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Xiaomi 12 Pro özellikleri

Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)

Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi

Batarya: 4600 mAh

Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

Fiyat: 24.999 TL