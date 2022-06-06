Xiaomi 12 Pro üç adet 50 MP çözünürlüğündeki arka kamera yapısıyla dikkat çekiyor. 8K 24 fps desteği de sunan kameranın farklı ışık ortamlarındaki performansını bu videoda görebilirsiniz.
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İçindekiler
Xiaomi 12 Pro Nasıl Fotoğraf / Video Çekiyor?
İyi seyirler.
Not: Videoda yer alan Xiaomi 12 Pro inceleme için Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.
Xiaomi 12 ön inceleme: https://youtu.be/Qv43ngeopEI
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Xiaomi 12 Pro özellikleri
Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm
Ağırlık: 204 gram
Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Grafik: Adreno 730
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)
Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi
Batarya: 4600 mAh
Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
Fiyat: 24.999 TL