Samsung, yapay zekâyı artık sadece cihazların içinde değil, gündelik hayatın tam ortasında konumlandırmak istiyor. Peki Galaxy AI bu kez ne yapıyor? Lizbon ve Porto’daki geçici restoran açılımı ne anlama geliyor? Samsung, bu girişimle teknoloji vizyonunu mu genişletiyor yoksa yalnızca dikkat mi çekmeye çalışıyor?

Galaxy AI ile menü hazırlamak mı? Samsung’un Portekiz’deki deneysel restoranı dikkat çekecek!

Galaxy AI destekli yeni bir konsept restoran, 8-9 Mayıs tarihlerinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da açılıyor. “Sem Igual” (Türkçesiyle “Eşi Benzeri Yok”) adı verilen bu geçici restoran, Samsung’un yapay zekâ destekli yemek deneyimini test ettiği bir alan olacak.

Aynı etkinlik, 16-17 Mayıs’ta Porto’da da tekrarlanacak. Samsung AI ile desteklenen bu proje, cihazlarda yapay zekânın nasıl kullanılabileceğine dair sıra dışı bir örnek sunuyor.



Restoranın işleyişi oldukça ilginç. Masaya oturan ziyaretçilere bir Galaxy S25 veriliyor. Kullanıcılar; bir protein, bir karbonhidrat, üç sebze ve bir sos seçerek bunların fotoğrafını çekiyor.

Sonrasında Galaxy AI, bu verilerle özgün bir tarif oluşturuyor ve tarif, restoranda görev yapan şef João Dourado tarafından hazırlanarak servis ediliyor. Gerçek yemek hâlâ insan elinden çıkıyor ama fikir tamamen algoritmadan geliyor.

Samsung bu hamleyle sadece Galaxy AI yeteneklerini sergilemiyor, aynı zamanda Samsung dükkan konseptini de alışılmışın dışına taşıyor. Ürün satışı ya da demo deneyimi yerine, doğrudan gündelik yaşama dokunan bir uygulama üzerinden marka bilinci oluşturuluyor.

Bu tür pop-up etkinliklerin, teknoloji şirketlerinin kullanıcılarla bağ kurma stratejisinde yeni bir adım olduğu açık. Elbette bu proje yalnızca yaratıcı bir deneyim değil; aynı zamanda pazarlama açısından da güçlü bir hamle.

İlginizi çekebilir: One UI 7 çıkış tarihi duyuruldu! S22 ve S24 FE Android 15 geliyor!

Samsung’un Galaxy S25 üzerinden bu tür deneysel projeler yürütmesi, Galaxy AI için daha geniş ölçekli entegrasyonların sinyalini veriyor. Mutfak uygulamaları, üretken yapay zekânın ev kullanıcıları için nasıl anlamlı hale getirilebileceğinin de örneklerinden biri olabilir.

Samsung’un bu restoran fikrinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil. Ancak Galaxy AI ile yapılan bu test, teknoloji şirketlerinin sadece donanım değil, deneyim üzerinden de rekabet etmeye başladığını gösteriyor.

Peki siz Galaxy AI destekli böyle bir deneyime sıcak bakar mıydınız? Yapay zekânın bu tür alanlara girmesi sizce yenilik mi, yoksa gereksiz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, teknoloji gündemini kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.