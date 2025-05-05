Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2025 dönemine ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı. Bu veriler, Türkiye’de en çok satılan otomobillerin hangileri olduğunu ve pazarın genel durumunu gözler önüne seriyor. Peki Türkiye’de en çok satılan araçlar ve en çok satan araba markaları neler? İşte ODMD tarafından açıklanan verilere göre Nisan 2025 Türkiye otomobil sektörü verileri.



Nisan 2025’te Türkiye’de ne kadar otomobil satıldı?

Nisan 2025’te Türkiye genelinde toplam 105.352 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %38,8 oranında bir artışı temsil ediyor. Otomobil satışları ise 85.411 adet ile geçen yılın aynı ayına göre %39 artış gösterdi.

2025 Nisan Türkiye’de en çok satılan araçlar neler?

2025 Nisan döneminde Türkiye’de en çok satılan araçlar neler? Listenin başında Renault Clio yer alırken, ikinci sırada BYD Seal U DM-i yer alıyor. Fiyat performans kralı Fiat Egea ise üçüncü sırada.

İşte 2025 en çok satılan araç modelleri:

Renault Clio : 3.994 adet

: 3.994 adet BYD Seal U DM-i : 3.687 adet

: 3.687 adet Fiat Egea Sedan : 3.638 adet

: 3.638 adet Togg T10X : 3.537 adet

: 3.537 adet Renault Megane Sedan : 2.939 adet

: 2.939 adet Peugeot 2008 : 2.692 adet

: 2.692 adet Toyota Corolla : 2.631 adet

: 2.631 adet Fiat Egea Cross : 2.260 adet

: 2.260 adet Toyota C-HR : 2.234 adet

: 2.234 adet Peugeot 3008: 2.074 adet

BYD Seal U DM-i, bu ay Fiat Egea Sedan‘ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Bu gelişme, BYD’nin Türkiye pazarındaki yükselişini gösteriyor. Türkiye yatırım haberi ile gündemden düşmeyen Çinli dev, fiyat performans oranı yüksek elektrikli araçlarıyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş durumda.

Bununla beraber, listede Tesla’nın olmaması dikkat çekiyor. Şirket, satış verilerini çok sık açıklamıyor, ancak ülkemize giriş yapan uygun fiyatlı Tesla Model Y, önümüzdeki dönemlerde Tesla’nın Türkiye’de en çok satılan araçlar listesine girmesini garantileyecek diyebiliriz.

Renault Clio ise listenin tepesinde yer alıyor. B sınıfının en sevilen hatchback’i olan model, ülkemizde en çok satılan araçlar listesinin tepesinde.

2025 Nisan Türkiye’de en çok satılan araç markaları neler?

2025 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’de en çok satılan araç markaları ve satış adetleri aşağıdaki gibi:

Renault : 36.900 adet

: 36.900 adet Toyota : 27.177 adet

: 27.177 adet Fiat : 21.447 adet

: 21.447 adet Volkswagen : 21.245 adet

: 21.245 adet Hyundai : 20.449 adet

: 20.449 adet Peugeot : 20.421 adet

: 20.421 adet BYD : 13.608 adet

: 13.608 adet Opel : 13.476 adet

: 13.476 adet Skoda : 11.877 adet

: 11.877 adet BMW: 11.397 adet

BYD, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını %1.478 oranında artırarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Segment ve Gövde Tipi Dağılımı

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarı segmentlere göre şu şekilde dağıldı:

C segmenti : 171.562 adet (%55,5)

: 171.562 adet (%55,5) B segmenti: 79.242 adet (%25,6)

Gövde tipine göre en çok tercih edilen araç tipi ise SUV oldu:

SUV : 187.660 adet (%60,7)

: 187.660 adet (%60,7) Sedan : 70.852 adet (%22,9)

: 70.852 adet (%22,9) Hatchback: 47.408 adet (%15,3)

Motor Tipine Göre Satış Dağılımı

Motor tipine göre otomobil satışları şu şekilde gerçekleşti:

Benzinli : 149.500 adet (%48,3)

: 149.500 adet (%48,3) Hibrit : 88.856 adet (%28,7)

: 88.856 adet (%28,7) Elektrikli : 42.856 adet (%13,9)

: 42.856 adet (%13,9) Dizel : 26.155 adet (%8,5)

: 26.155 adet (%8,5) Otogazlı: 1.837 adet (%0,6)

Elektrikli ve hibrit araçların toplam pazar payı %42,6‘ya ulaşarak çevreci araçlara olan ilginin arttığını gösteriyor.

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2025 Nisan ayı verileri, Türkiye otomotiv pazarında önemli değişimlerin yaşandığını gösteriyor. BYD‘nin hızlı yükselişi ve SUV ile elektrikli araçlara olan talebin artması, pazarın dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Önümüzdeki dönemlerde bu trendlerin nasıl evrileceği, otomotiv sektörünün geleceği açısından belirleyici olacaktır.