Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple Watch kullanıcılarına özel yeni bir Pride Koleksiyonu duyurdu. Apple, yeni Pride Edition Sport Band’i, özel saat yüzünü ve iOS ile iPadOS duvar kağıdını kullanıcılarla buluşturuyor. Peki, Apple Pride 2025 serisi neler sunuyor, yeni iPhone, iPad ve Apple Watch duvar kağıdı nasıl indirilir?

Yeni Apple Pride 2025 serisi çıktı! Yenilikler neler?

Apple Watch için tasarlanan 2025 Pride Edition Sport Band bugün itibarıyla siparişe açıldı. watchOS 11.5 ile gelecek olan saat yüzü ve iOS 18.5/ iPadOS 18.5 ile sunulacak duvar kağıdı ise önümüzdeki yazılım güncellemelerinde kullanıcılara ulaştırılacak.



Bu yılki Pride band, el işçiliğiyle üretilmiş farklı renkli şeritlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Her biri farklı desen taşıyor; yani satın aldığınız Apple Watch kordonu size özel bir görünüme sahip olacak. Bu yeni seri, Apple’ın LGBTQ+ topluluğuna desteğini temsil ediyor.

Bu özel Apple Watch kordonu; 40mm, 42mm ve 46mm boyutlarında sunuluyor. 46mm seçeneği ayrıca 44mm Apple Watch modelleriyle de uyumlu. Her kordonun fiyatı 49 dolar olarak belirlenmiş. Bu saat kordonları ülkemizde satışa sunulmadı.

Peki, bu özel saat yüzü ve Pride duvar kağıdı nasıl yüklenir? Apple cihazınıza bu renkli yenilikleri uygulamak oldukça basit.

Apple Pride 2025 duvar kağıdı nasıl yüklenir?

Yeni Apple Watch yüzü ve iPhone Pride duvar kağıdı için şu adımları izleyebilirsiniz:

Apple Watch Saat Yüzü Ekleme:

watchOS 11.5 güncellemesini yükleyin. iPhone’daki Watch uygulamasını açın. “Yeni Saat Yüzleri” bölümünden Pride temalı yüzü seçin ve saatinize ekleyin.

iPhone/iPad Pride Duvar Kağıdı Ekleme:

iOS 18.5 veya iPadOS 18.5 güncellemesini yükleyin. Ayarlar > Duvar Kağıdı bölümüne gidin. Pride temalı duvar kağıdını seçip ana ekranınıza uygulayın.

Apple Watch kullanıcıları için geliştirilen bu yeni tema ve aksesuarlar sadece görsel yenilik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitliliği kutlayan bir mesaj da taşıyor. Apple’ın yıllardır sürdürdüğü Pride desteği bu yıl da özel bir seriyle vurgulanmış durumda.

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Siz Apple Pride 2025 serisi hakkında neler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin! Daha fazlası için takipte kalın!