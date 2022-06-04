Xiaomi 12 serisinin fotoğraf ve video performansına yakından bakıyoruz. Bu videomuzda Xiaomi 12’nin farklı fotoğraf ve video modlarını ve çekim kalitesini görebilirsiniz.
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İçindekiler
Xiaomi 12 Nasıl Fotoğraf / Video Çekiyor?
Not: Videoda yer alan Xiaomi 12 inceleme için Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.
Xiaomi 12 ön inceleme: https://youtu.be/Qv43ngeopEI
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Xiaomi 12 özellikleri
Boyutlar: 152,7 x 69,9 x 8,2 mm
Ağırlık: 179 gram
Ekran: 6,28 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Grafik: Adreno 730
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP
Ön Kamera: 32 MP
Hoparlör: Stereo (Harman Kardon)
Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 67 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
Fiyat: 20.999 TL