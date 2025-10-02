Xbox Game Pass, oyunseverlerin en çok tercih ettiği servislerden biri olmaya devam ediyor. Ancak Microsoft’un 2025 yılında yaptığı değişikliklerle birlikte abonelik sistemi üç farklı katmana ayrıldı. Peki Xbox Game Pass abonelik katmanları neler, fiyatları ne kadar, avantajları neler?

Game Pass Essential

Game Pass Essential (bazı okurlarımız Core olarak da bilebilir), en temel abonelik planı olarak öne çıkıyor. Konsol kullanıcılarına çevrimiçi çok oyunculu oyunlara erişim imkânı sunuyor. Ayrıca seçili konsol oyun kataloğuna erişim, mağazada indirimler ve özel fırsatlar da bu pakete dahil. Daha çok çevrimiçi oynanışa odaklanan oyuncular için giriş seviyesi bir seçenek.

Çevrimiçi çok oyunculu oyunlara erişim

Seçili konsol oyun kataloğu

Mağazada indirimler ve özel fırsatlar

Game Pass Premium

Game Pass Premium, Essential’a ek olarak daha geniş bir oyun kütüphanesi sunuyor. Konsolun yanı sıra PC oyunlarını da oynamanıza imkân tanıyor. Ayrıca bulut oyun desteği sayesinde oyunları indirmeden farklı cihazlarda deneyimleme fırsatı veriyor. Böylece hem konsolda hem de PC’de kapsamlı bir deneyim elde edebilirsiniz.

Konsol + PC oyun kütüphanesi

Bulut oyun desteği

İndirmeden farklı cihazlarda oynama imkânı

Game Pass Ultimate

Game Pass Ultimate ise tüm avantajları bir arada sunan en kapsamlı paket. Konsol, PC ve bulut oyunlarına aynı anda erişim imkânı sağlıyor. Xbox Game Studios oyunlarını çıkış gününde oynamanıza olanak tanıyor. Ayrıca EA Play üyeliği, Ubisoft+ Classics kütüphanesi ve oyun içi özel avantajlar da bu plana dahil. Oyunları her platformda deneyimlemek isteyenler için en güçlü seçenek.

Konsol + PC + bulut oyunları

Xbox Game Studios oyunlarına çıkış gününde erişim

EA Play ve Ubisoft+ Classics üyelikleri

Oyun içi özel avantajlar

Xbox Game Pass fiyatları ne kadar?

Game Pass Essential: 269 TL

269 TL Game Pass Premium: 409 TL

409 TL Game Pass Ultimate: 799 TL

Peki siz Xbox Game Pass’in hangi paketini tercih edersiniz? Sizin için en uygun seçenek hangisi olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.