Teknoloji devi Apple, yakında piyasaya süreceği yeni nesil cihazlar için hazırlıklarını hızlandırdı. Sektörün güvenilir kaynaklarından Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın sızdırdığı bilgilere göre, merakla beklenen MacBook Pro M5 modeli seri üretim aşamasına oldukça yaklaştı. Bu gelişme, Apple’ın M5 çip ailesiyle birlikte performans çıtasını ne denli yukarı taşıyacağının ilk sinyallerini veriyor. Yıl sonu ile önümüzdeki yılın ilk çeyreği arasında tanıtılması beklenen yeni MacBook Pro M5, profesyoneller ve yüksek performans arayan kullanıcılar için oyunun kurallarını yeniden yazabilir.

Apple Cephesinde Hareketli Günler: MacBook Pro M5 Üretim Bandına Giriyor!

Apple’ın M5 işlemcili atılımı sadece MacBook Pro M5 ile sınırlı kalmayacak. Aynı üretim sürecine girmek üzere olan bir diğer önemli model ise M5 işlemcili MacBook Air. J813 ve J815 kod adlarıyla anılan bu yeni Air modelleri, incelik ve gücü bir araya getirecek. Teknoloji kulislerinde konuşulanlara göre, J714 ve J716 kod adlı MacBook Pro M5 modellerinin yanı sıra, en az bir adet yenilenmiş Studio Display de bu lansman döneminde bizleri bekliyor.

Ekran tarafındaki yenilikler bununla da bitmiyor; şirket, 27 inç boyutunda iki yeni Mac monitörü (J427 ve J527) üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum, Apple’ın Mac ekosistemini bütünsel bir yaklaşımla yenilediğini gösteriyor.

Gelişmeler, başlangıçta 2026’nın ilk çeyreğinde beklenen bazı ürünlerin, MacBook Pro M5 ile birlikte çok daha erken bir tarihte teknoloji meraklılarıyla buluşabileceğine işaret ediyor.

Bu büyük Mac güncellemesinin yanı sıra, Apple’ın ürün yelpazesi daha da çeşitlenecek. M5 çipiyle güçlendirilmiş yeni Vision Pro ve iPad Pro modellerinin de yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ayrıca, Apple TV ve HomePod mini gibi ev ürünlerinde de önemli yenilikler kapıda. Bu da demek oluyor ki, MacBook Pro M5 lansmanı, Apple ekosisteminin tamamını etkileyecek büyük bir ürün dalgasının yalnızca bir parçası olacak.

Apple’ın gelecek yılın ilk yarısı için planları da şimdiden şekillenmiş durumda. Şirket, M4 işlemcili yeni bir iPad Air, bütçe dostu yeni bir uygun fiyatlı iPad ve dikkat çekici bir iPhone 17e modeli üzerinde çalışıyor. Bu ürünlerin, MacBook Pro M5 ve diğer M5’li cihazların piyasaya çıkmasının ardından, muhtemelen 2026’nın bahar aylarında tanıtılması öngörülüyor. Bu strateji, Apple’ın her segmentteki iddiasını sürdürme niyetini açıkça ortaya koyuyor.

