İçindekiler
Epic Games ücretsiz oyunlar (2 – 9 Ekim 2025)
Epic Games 2 – 9 Ekim 2025 ücretsiz oyunları arasında oyuncular tarafından genelde olumlu yorumlara sahip olan Firestone Online Idle RPG ve Nightingale bulunuyor.
2 – 9 Ekim 2025 Epic Games ücretsiz oyunları:
- Firestone Online Idle RPG
- Nightingale
Firestone Online Idle RPG
Firestone Online Idle RPG Epic Games Store mağaza sayfası
Nightingale
Nightingale Epic Games Store mağaza sayfası
Epic ücretsiz oyunlar nasıl alınır?
Epic Games’in sunduğu sürpriz oyunları almak oldukça basit. İşte adımlar:
- Epic Games hesabınıza giriş yapın.
- Epic Games Store uygulamasını açın veya web sitesine gidin.
- Anasayfada yer alan ücretsiz oyunlar bölümüne göz atın.
- Firestone Online Idle RPG ve Nightingale sayfalarını bulun ve “Hemen Al” butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyin.
İlginizi Çekebilir:Forza Horizon 6 geliyor! Fragman yayınlandı!
Epic Games’in 2 – 9 Ekim haftasında sunduğu bu oyunlar sizce yeterince ilgi çekici mi? Siz hangi oyunu kütüphanenize ekleyeceksiniz? Görüşlerinizi paylaşın ve bizi takip etmeyi unutmayın.