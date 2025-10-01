Milyonlarca kullanıcıya sahip Spotify, Türkiye’deki abonelik ücretlerine yeni bir düzenleme getirdi. Peki Spotify zam ile hangi paket ne kadar oldu? Kullanıcılar artan fiyatlar karşısında ne yapacak? Dijital müzik platformlarının geleceğinde bu fiyat politikaları nasıl bir etki yaratacak?

Spotify yeni abonelik fiyatları ne kadar oldu?

Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre abonelik ücretleri tüm paketlerde yükseldi. Spotify zam ile birlikte Türkiye’deki kullanıcılar artık daha yüksek fiyatlarla premium hizmet alacak. Yeni fiyatlar ise şu şekilde güncellendi:

Bireysel paket: 60 TL → 99 TL

paket: 60 TL → 99 TL Öğrenci paketi: 33 TL → 55 TL

paketi: 33 TL → 55 TL Duo paketi: 80 TL → 135 TL

paketi: 80 TL → 135 TL Aile paketi: 100 TL → 165 TL

Bu rakamlar gösteriyor ki şirket Türkiye’deki tüm kullanıcı segmentlerinde fiyat artışına gitmiş durumda. Özellikle öğrenci paketinde görülen yükseliş, genç kullanıcıların bütçesini doğrudan etkileyecek. Bireysel aboneler için de neredeyse %65’e yaklaşan bir artış söz konusu.

Uygulamanın arayüzünde herhangi bir tasarım değişikliği yapılmamış olsa da, abonelik ekranında artık zamlı fiyatlar listeleniyor. Kullanıcılar açısından bakıldığında, zam kararının kısa vadede tepkilere yol açması bekleniyor.

Ancak Türkiye’de rakip platformların da benzer fiyat politikalarına yönelmesi, kullanıcıların alternatif arayışını sınırlayabilir. Özellikle Duo ve Aile paketleri, birden fazla kişinin maliyeti paylaşması sayesinde hâlâ avantajlı seçenekler arasında görünüyor.

Zamlı fiyatlarıyla birlikte Türkiye’de müzik dinleme alışkanlıklarını yeniden şekillendirebilir. Bütçesini zorlamadan premium hizmet almak isteyen kullanıcılar farklı çözümler arayabilir. Buna karşılık, geniş müzik kütüphanesi ve kişiselleştirilmiş önerileriyle hâlâ en güçlü platformlardan biri olmayı sürdürüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zam kararı sonrası sizce kullanıcılar platformda kalmaya devam edecek mi?