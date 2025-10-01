Xbox Game Pass kullanıcıları için kritik bir değişiklik geldi. Peki Xbox Game Pass artık hangi paketlerle sunuluyor? Türkiye fiyatları nasıl güncellendi ve oyuncular için ne tür avantajlar getiriyor? Game Pass kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren bu yenilikler, oyun dünyasında dengeleri değiştirebilir mi?

Xbox Game Pass yeni fiyatları neler?

Xbox Game Pass fiyatlarının ciddi ölçüde arttığı görülüyor. Oyunseverler, artık daha geniş kütüphane için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Ancak farklı paketlerin sunulması, oyuncuların bütçelerine uygun seçimler yapabilmesine de olanak tanıyor.

Game Pass Essential: 269 TL

Game Pass Premium: 409 TL

Game Pass Ultimate: 799 TL

Xbox Game Pass yeni paketler neler?

Xbox Game Pass, 2017’den bu yana oyunculara sunduğu geniş kütüphaneyle büyüyordu, ancak artık üç farklı seçenekle karşımıza çıkıyor: Essential, Premium ve Ultimate. Her plan farklı bütçelere ve oyun alışkanlıklarına hitap edecek şekilde düzenlendi.

Game Pass Ultimate paketi en dikkat çekeni oldu. Aylık 799 TL fiyatla sunulan bu paket, çıkış günü erişilebilen 75’ten fazla yeni oyun, EA Play entegrasyonu, Ubisoft+ Classics üyeliği ve özel indirimler içeriyor. Ayrıca Fortnite Crew gibi ekstralarla birlikte geliyor. Ultimate, tam kapsamlı bir Game Pass deneyimi isteyenlere hitap ediyor.

Game Pass Premium ise aylık 409 TL’lik fiyatıyla “orta seviye” çözüm sunuyor. Bu pakette 200’den fazla oyun kütüphaneye erişim sağlanıyor. Diablo IV, Hogwarts Legacy, GTA V, Minecraft ve Forza Horizon 5 gibi popüler yapımlar burada yer alıyor. Ayrıca kullanıcılar kendi sahip oldukları bazı oyunları bulut üzerinden oynayabiliyor. Özel içerik avantajları da bu paketle birlikte geliyor.

Game Pass Essential ise başlangıç seviyesinde bir deneyim arayanlar için tasarlandı. 269 TL’lik fiyatıyla dikkat çeken pakette 50’den fazla oyun yer alıyor. Hades, Stardew Valley ve Cities: Skylines Remastered gibi bağımsız ve popüler yapımlar bu seviyede öne çıkıyor. Ayrıca çevrimiçi çok oyunculu erişim ve ek içerik avantajları da Essential ile sunuluyor.

