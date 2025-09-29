Teknoloji devi Xiaomi, mobil dünyasında dengeleri değiştirecek yeni amiral gemisi serisini vitrine çıkardı. Markanın uzun süredir beklenen Xiaomi 17 ailesi, Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte tanıtıldı. Gücünü Qualcomm’un en yeni ve en iddialı işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alan bu yeni seri, Çin pazarında satışa sunulur sunulmaz inanılmaz bir başarıya imza atarak adeta yok sattı.

Piyasaya Bomba Gibi Düştü: Xiaomi 17 Serisi Saniyeler İçinde Tükendi!

Xiaomi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Xiaomi 17 serisi satışa çıktıktan sadece beş dakika sonra markanın tüm zamanlardaki amiral gemisi satış rekorunu kırmayı başardı. Bu ezber bozan başarı, serinin ne kadar büyük bir merakla beklendiğini ve teknoloji severler tarafından ne denli ilgi gördüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max modellerinin getirdiği yenilikler, bu rekorun kırılmasında büyük rol oynadı.

Serinin standart modeli olan Xiaomi 17, kompakt ve güçlü yapısıyla öne çıkarken, Pro modelleri ise özellikle arka taraflarında bulunan ikinci ekran gibi tasarımsal ve donanımsal farklılıklarla dikkatleri üzerine çekiyor. Qualcomm’un 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, yapay zeka ve oyun performansında yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Bu güç, Xiaomi 17 serisinin her üyesinde kullanıcılara sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen seriye kıyasla bu yıl üç farklı modelin aynı anda satışa sunulması, rekorun büyüklüğünü açıklayan faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Xiaomi 17, 7000 mAh gibi devasa bir batarya kapasitesi sunarken, Xiaomi 17 Pro Max modelinde bu değer 7500 mAh’e ulaşıyor. 100W kablolu hızlı şarj desteği de bulunan cihazlar, Leica imzalı gelişmiş kamera sistemleriyle mobil fotoğrafçılıkta standartları yeniden belirliyor.

Xiaomi’nin elde ettiği bu satış başarısı, markanın amiral gemisi segmentindeki konumunu ne kadar güçlendirdiğini gözler önüne seriyor. Henüz kesin satış rakamları paylaşılmamış olsa da, Xiaomi 17 serisinin yılın en çok konuşulan ve en çok satan telefonlarından biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazların küresel pazara ne zaman çıkacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.

Siz Xiaomi 17 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.