ASUS ROG Xbox Ally serisi Türkiye’de ön siparişe açıldı. Xbox ekibiyle ortak geliştirilen yeni nesil el konsolları, 26 Eylül itibarıyla ASUS E-Store üzerinden satışa sunuldu. ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X modelleri, Premium ROG Ally Taşıma Çantası hediyesiyle birlikte geliyor. Peki ROG Xbox Ally özellikleri neler ve fiyatları nasıl?

ROG Xbox Ally

Serinin giriş modeli olan ROG Xbox Ally, AMD Ryzen™ Z2 A işlemcisiyle geliyor. Düşük watt tüketimiyle optimize edilmiş performans sunarken, 60Wh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli oyun deneyimine imkan tanıyor.

Yeniden tasarlanan ergonomik gövde, Xbox’tan ilham alan avuç içi desteği ve kaymayı engelleyen yüzey desenleri sayesinde cihaz elde daha güvenli ve rahat bir kullanım sağlıyor. Windows 11 üzerinde özel olarak optimize edilen arayüz, oyuncuları doğrudan tam ekran Xbox deneyimiyle karşılıyor.

ROG Xbox Ally X

Daha güçlü donanım isteyenler için ROG Xbox Ally X öne çıkıyor. AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme işlemciden güç alan cihaz, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip yapısıyla daha yüksek kare hızları ve gelişmiş grafik detayları sunuyor.

Ayrıca entegre NPU sayesinde yapay zekâ destekli özellikler için hazır bir yapı oluşturuyor. 80Wh bataryasıyla uzun süreli oyun seansları sağlarken, impulse tetikler sayesinde titreşim ve hassasiyet artırılarak oyunculara daha gerçekçi bir deneyim sunuluyor.

ASUS ROG Xbox Ally fiyatı ne kadar?

ROG Xbox Ally – 37.999 TL

ROG Xbox Ally X – 58.999 TL

ASUS E-Store üzerinden ön sipariş veren kullanıcılar, cihazlarla birlikte ücretsiz Premium ROG Ally Taşıma Çantası da elde edecek.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17 Pro Max tanıtıldı! iPhone 17 Pro Max sizlere ömür!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ROG Xbox Ally X, güçlü işlemcisi ve büyük bataryasıyla elde taşınabilir oyun deneyimini bir üst seviyeye taşır mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.