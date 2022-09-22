Microsoft, Windows 11’deki Fotoğraf uygulaması için büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Windows kullanıcılarının standart görüntüleri görüntüleyebildiği uygulama yeni bir görünüme ve fotoğrafları düzenlemek ve yedeklemek için yeni özelliklere sahip olacak.

Yeni bir tasarıma ek olarak, fotoğraf uygulaması mevcut sürüme kıyasla bazı yeni özellikler kazanıyor. Uygulama, fotoğrafların doğrudan Microsoft’un bulutuna kaydedilmesine olanak tanıyan bir OneDrive bağlantısına sahip olacak. Fotoğraf uygulaması ayrıca OneDrive’da ne kadar alan kaldığını da göstermeye başlayacaktır. Ayrıca, uygulama aracılığıyla harici bir cihazdan Windows’a fotoğraf aktarmayı kolaylaştıracak ve örneğin tatillerden önemli anları içeren gelişmiş bir ‘hatırlatıcılar’ özelliği olacak.

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Microsoft güncellemeyi ilk olarak Windows Insider Kanalı üzerinden kullanıma sunacak. Bunu yaparken, başlangıçta Insider Channel’daki kullanıcıların belirli bir kısmına erişim verecektir. İlk geri bildirim turlarından sonra, Insider Channel’daki herkes erişim hakkına sahip olacaktır. Güncellemenin tüm Windows 11 kullanıcılarına ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

Bu haftanın başlarında, Windows 11 için görev çubuğu ve görev yöneticisinin yenilenmesini içeren ilk büyük sürüm güncellemesi yayınlandı. 22H2 Güncellemesi artık tüm Windows 11 kullanıcıları tarafından kullanılabilir.