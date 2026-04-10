Teknoloji dünyası Apple’ın katlanabilir ekranlı cihazlar konusundaki sessizliğini ne zaman bozacağını büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bazı iddialar, mühendislik aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle projenin ertelendiğini öne sürmüştü. Ancak Bloomberg’in güvenilir ismi Mark Gurman, bu söylentilerin aksine yeni bir rapor yayımlayarak iPhone Fold projesinin planlandığı gibi ilerlediğini duyurdu. Peki, teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone Fold ne zaman tanıtılacak?

Mark Gurman iPhone Fold çıkış tarihi için beklenen takvimi paylaştı

Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, Apple katlanabilir telefon projesinde herhangi bir aksama yaşamıyor ve gelişim süreci tam hız devam ediyor. Hatta iPhone Fold çıkış tarihi olarak önümüzdeki Eylül ayı hedefleniyor. Tanınmış analist, bu özel cihazın iPhone 18 Pro serisiyle birlikte sahne alacağını ve kullanıcılara sunulacağını iddia ediyor. Bu durum, Apple’ın geleneksel sonbahar etkinliğinin bu yıl her zamankinden çok daha hareketli geçeceği anlamına geliyor.

Geçmişteki sızıntılar, cihazın ekran panelindeki katlanma izi ve menteşe dayanıklılığı gibi teknik detaylar nedeniyle projenin 2027 yılına kadar sarkabileceğini belirtiyordu. Mark Gurman ise bu iddiaları yalanlayarak sürecin yolunda olduğunu vurguladı. Gurman konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Katlanabilir iPhone projesi gelişim sürecine uygun şekilde devam ediyor ve cihazın iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte duyurulması bekleniyor.

Teknik tarafta ise iPhone Fold modelinin en dikkat çekici yanı menteşe tasarımı olacak gibi görünüyor. Söylentilere göre Apple, bu modelde 3D yazıcı ile üretilmiş özel bir menteşe sistemi kullanmayı planlıyor. 3D baskı teknolojisi, hem parçaların daha hafif olmasını sağlıyor hem de geleneksel üretim yöntemlerine göre daha karmaşık geometrilerin hayata geçirilmesine imkan tanıyor. Bu da telefonun katlandığında çok daha ince bir formda kalmasına yardımcı olabilir.

Ekran teknolojisi konusunda da Apple’ın titiz bir çalışma yürüttüğü ve sıfır hata hedeflediği biliniyor. Özellikle katlanabilir ekranlardaki en büyük sorun olan panel kırılması veya zamanla oluşan iz problemini aşmak için çift katmanlı cam teknolojisi üzerinde duruluyor. Bu teknoloji, ekranın hem esnek kalmasını hem de dış darbelere karşı çok daha dayanıklı olmasını hedefliyor. Kullanıcılar, katlanabilir bir iPhone Fold modelinde ekran kalitesinden ödün vermeden tablet deneyimi yaşamayı istiyor.

Üretim aşamasındaki karmaşıklık nedeniyle iPhone Fold ilk etapta sınırlı stoklarla satışa sunulabilir. Karmaşık ekran panelleri ve hassas menteşe parçalarının seri üretimi, standart iPhone modellerine göre çok daha zorlu bir süreci kapsıyor. Bu nedenle Apple’ın, talebi karşılamak için üretimi kademeli olarak artıracağı düşünülüyor. Yine de iPhone Fold çıkış tarihi yaklaştıkça heyecan teknoloji tutkunlarını sarmaya devam ediyor.

Apple’ın bu hamlesi, Samsung ve Google gibi rakiplerin domine ettiği katlanabilir telefon pazarında dengeleri tamamen değiştirebilir. iPhone Fold ile birlikte iOS ekosisteminin katlanabilir ekranlara nasıl adapte edileceği de ayrı bir merak konusu. Özellikle çoklu pencere desteği ve esnek arayüz özelliklerinin kullanıcı deneyimini başka bir boyuta taşıması bekleniyor. Apple’ın bu segmentte sunacağı yazılımsal çözümler, cihazın başarısında en az donanım kadar kritik bir rol oynayacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir bir iPhone tasarımı kullanıcı alışkanlıklarını kökten değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!