Microsoft, Windows 11 2022 güncellemesini yayınladıktan sonra 12 Ekim’de yeni Surface cihazlarını tanıtmak üzere bir etkinlik planladı.

Geçen yılki Surface etkinliğinde şirket Surface Duo 2 ve Surface Laptop Studio‘yu tanıtmıştı. Şirketin bu yıl Surface Pro, Surface Laptop ve Surface Studio için bir yükseltme sunması bekleniyor.

Söyletilere göre, Surface Pro 9’un 12. Nesil U serisi Intel i5 ve i7 CPU’lar ve Arm tabanlı Snapdragon 8cx Gen 3 işlemciye dayanan Microsoft SQ3 olmak üzere iki modelle geleceği söyleniyor. 256GB ila 1TB SSD depolama alanı ve 16GB’a kadar RAM ile gelmesi bekleniyor. Söylentilere göre, her zamanki Grafit ve Platin renklerine ek olarak yeni Safir (mavi) ve Forrest (yeşil) renklerine de sahip olacak.

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Ek olarak Surface Laptop 5’in yeni bir Intel 12. nesil yükseltmesi, Surface Studio 3’ün de yeni Intel 12. işlemci ve NVIDIA grafik kartıyla gelmesi bekleniyor.

Microsoft Surface etkinliği 12 Ekim Çarşamba başlayacak ve canlı yayın ise teknoloji devinin sosyal medya hesabında yayınlanacak.