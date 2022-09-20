Microsoft, Windows 11 sürüm 22H2’yi kullanıma sunmaya başladı. Bu, Microsoft’un işletim sistemi için çeşitli iyileştirmeler getiren ilk büyük sürüm güncellemesidir.
Neowin‘e göre, ilk Windows 11 kullanıcıları artık güncellemeyi indirip yükleyebilir. Bu, daha önce 20 Eylül’de yayınlanacağı yönündeki söylentileri doğruluyor.
Windows 11 güncellemesi Haziran ayından bu yana önizleme derlemesi olarak sunuluyor. Bu nedenle Microsoft’un işletim sisteminde hangi bölümlerin ve özelliklerin geliştirildiği artık sürpriz değil. Bu güncellemede görev yönetimi yenilenmiştir. Özellikle, yenilenen görev yöneticisinin görünümü ile ilgilidir.
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Ayrıca, Microsoft görev çubuğunu da ele almıştır. Örneğin, kullanıcılar güncellemeyi yükledikten sonra uygulamaları görev çubuğuna sürükleyerek açabilirler. Görev çubuğu ayrıca, görev çubuğunda bir simge için daha fazla yer kalmadığında uygulamaları ayrı bir menüye yerleştiren bir taşma özelliğine de sahip.
İçindekiler
Gelen yenilikler
- Başlangıç ekranında uygulamalarınız için klasör oluşturma
- Yazmak yerine konuşmak için ses erişimini açma
- Ses içeren herhangi bir içerik için canlı açıklamalı alt yazı kullanma
- Görev çubuğu kısayolları için yukarı doğru çekme
- Başlat menüsü düzeninizi özelleştirme
- Verimlilik modunda kaynakları koruyarak bilgisayar performansını artırma
- Güncelleştirilmiş denetim kontrolü
- Oyunları tek dokunuşla açma
- Rahatsız etmeyin özelliğini otomatik olarak açma
Kaynak: Microsoft