Microsoft, Windows 11 sürüm 22H2’yi kullanıma sunmaya başladı. Bu, Microsoft’un işletim sistemi için çeşitli iyileştirmeler getiren ilk büyük sürüm güncellemesidir.

Neowin‘e göre, ilk Windows 11 kullanıcıları artık güncellemeyi indirip yükleyebilir. Bu, daha önce 20 Eylül’de yayınlanacağı yönündeki söylentileri doğruluyor.

Windows 11 güncellemesi Haziran ayından bu yana önizleme derlemesi olarak sunuluyor. Bu nedenle Microsoft’un işletim sisteminde hangi bölümlerin ve özelliklerin geliştirildiği artık sürpriz değil. Bu güncellemede görev yönetimi yenilenmiştir. Özellikle, yenilenen görev yöneticisinin görünümü ile ilgilidir.

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Ayrıca, Microsoft görev çubuğunu da ele almıştır. Örneğin, kullanıcılar güncellemeyi yükledikten sonra uygulamaları görev çubuğuna sürükleyerek açabilirler. Görev çubuğu ayrıca, görev çubuğunda bir simge için daha fazla yer kalmadığında uygulamaları ayrı bir menüye yerleştiren bir taşma özelliğine de sahip.

İçindekiler Gelen yenilikler

Gelen yenilikler

Başlangıç ekranında uygulamalarınız için klasör oluşturma

Yazmak yerine konuşmak için ses erişimini açma

Ses içeren herhangi bir içerik için canlı açıklamalı alt yazı kullanma

Görev çubuğu kısayolları için yukarı doğru çekme

Başlat menüsü düzeninizi özelleştirme

Verimlilik modunda kaynakları koruyarak bilgisayar performansını artırma

Güncelleştirilmiş denetim kontrolü

Oyunları tek dokunuşla açma

Rahatsız etmeyin özelliğini otomatik olarak açma

Kaynak: Microsoft