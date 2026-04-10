Samsung, yazılım dünyasında vites yükselterek One UI 8.5 beta programını genişletme kararı aldı. Şirket, yeni arayüz özelliklerini sadece en güncel amiral gemisi modelleriyle sınırlı tutmayarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Peki, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği One UI 8.5 beta hangi modeller için yayınlandı?

Samsung cihazları için One UI 8.5 beta süreci hızlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, paylaştığı yeni duyuruyla birlikte One UI 8.5 beta güncellemesinin test sürecine eski nesil cihazları da dahil etti. Bu kapsamda Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 gibi güçlü donanıma sahip modeller resmi olarak test havuzuna giriş yaptı. Samsung, bu adımıyla eski nesil amiral gemisi kullanıcılarını yeni nesil özelliklerden mahrum bırakmıyor.

Dikkat çeken en büyük sürpriz ise Galaxy A36 modelinin de bu listeye eklenmiş olması diyebiliriz. Normal şartlarda orta segment cihazlar için doğrudan kararlı sürümleri bekleyen Samsung, ilk kez bir A serisi cihazı One UI beta programına dahil ederek stratejisinde önemli bir değişikliğe gittiğini kanıtladı. Listenin bir diğer önemli üyesi ise fiyat-performans odaklı Galaxy S23 FE oldu.

One UI 8.5 sürümü ile sunulan bu test aşaması şu an için Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Güney Kore ve Hindistan gibi stratejik bölgelerde aktif durumda. Kademeli olarak dağıtılan bu paket, kullanıcıların yeni arayüzü deneyimlemesini ve olası hataları şirkete bildirmesini sağlıyor. Beta programına katılmak isteyen kullanıcıların ise bazı adımları takip etmesi gerekiyor.

Kullanıcı deneyimini iyileştiren görsel değişiklikler

Yenilenen One UI 8.5 sürümü ile birlikte gelen özelliklerin başında modernize edilmiş uygulama ikonları ve tamamen yenilenen sistem uygulamaları geliyor. Kullanıcılara çok daha akıcı bir navigasyon deneyimi vadeden yazılım, Hızlı Ayarlar panelinde de çok daha esnek bir kişiselleştirme yapısı sunuyor. Bu sayede en çok kullanılan araçlara erişmek çok daha basit hale geliyor.

Kilit ekranı özelleştirmeleri de bu güncellemeyle bir üst seviyeye taşınıyor. Kullanıcılar artık yeni saat fontları ve gelişmiş widget desteği sayesinde telefonlarını görsel olarak tamamen kendi zevklerine göre şekillendirebiliyor. Görsel estetiğin yanı sıra, One UI sisteminin genel hızı ve dokunmatik tepkiselliği üzerinde de ciddi optimizasyonlar yapıldığı belirtiliyor.

Paylaşımlı depolama ve ekosistem yenilikleri

Teknik tarafta ise en çok dikkat çeken yeniliklerden biri Paylaşımlı Depolama özelliği diyebiliriz. Bu teknoloji sayesinde Galaxy telefonunuzdaki dosyalara doğrudan bir Samsung akıllı televizyon üzerinden erişebiliyorsunuz. Samsung ekosisteminin gücünü artıran bu hamle, büyük ekranda dosya yönetimini ve medya tüketimini zahmetsiz bir hale getiriyor.

Beta sürümünün bir parçası olarak yayınlanan bu özellikler, donanım kaynaklarının daha verimli kullanılmasına da yardımcı oluyor. Özellikle işlemci çekirdeklerinin yük dağılımını daha akıllıca yapan One UI 8.5, pil verimliliği konusunda da kullanıcıları memnun etmeyi hedefliyor. Ancak beta yazılımların henüz geliştirme aşamasında olduğu ve bazı stabilite sorunları yaşatabileceği unutulmamalıdır.

Quick Share ve AirDrop desteği durumu

Son dönemde çok konuşulan AirDrop desteği de One UI 8.5 beta sürecinde gündemde yer alıyor. Ancak şirketin paylaştığı bilgilere göre, Quick Share üzerinden sunulan bu özellik şu an için Galaxy S24 ve S25 gibi yeni nesil modellerle sınırlı tutuluyor. Galaxy S23 ve eski katlanabilir cihazların bu özelliği beta sürecinin ilerleyen aşamalarında alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Güncellemeyi denemek isteyen uygun cihaz sahipleri, Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt yaptırabilirler. Kayıt işleminin ardından Ayarlar menüsündeki yazılım güncelleme kısmından denetleme yaparak paketi indirmek mümkün oluyor. One UI 8.5 sürümünün kararlı halinin, testlerden elde edilen geri bildirimlerle birlikte önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Artemis 2 görevinden ilk iPhone 17 Pro Max fotoğrafları geldi! Bu kaliteye hazır mısınız?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un beta programına orta segment cihazları da dahil etmesi sizce doğru bir adım mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!