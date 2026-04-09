Türkiye’deki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan son değişiklikle birlikte, belirli şartları taşıyan ancak mevcut yönetmelik standartlarına uymayan APP plaka modelleri için bedelsiz yenileme imkanı sunuluyor. NTV’de yer alan habere göre, mühürlü olmasına rağmen teknik şartları karşılamayan bu plakalar federasyon eliyle yenilenecek. Peki, bu süreçte APP plaka değişimi tam olarak nasıl yapılacak?

APP plaka değişim süreci ve yeni yönetmelik detayları

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte yapılan kritik değişiklik, özellikle Şoförler Odası tarafından basılmış olan plakaları kapsıyor. Yönetmeliğin 31. maddesine eklenen yeni fıkra ile birlikte, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) bünyesindeki birimlerce üretilen ancak standart dışı kalan plakaların sorumluluğu netleştirildi. Bu düzenleme, trafikteki plaka karmaşasını önlemeyi hedefliyor.

Haberin detaylarına baktığımızda, damga ve mühre sahip olmasına karşın harf karakterleri, kalınlık veya ölçü bakımından yönetmeliğe uymayan APP plaka türlerinin trafik kolluğu tarafından tespit edilmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirileceği görülüyor. Bu noktada en önemli kriter, plakanın yetkili birimlerce basılmış olması ve resmi mühürleri üzerinde taşımasıdır. Eğer plaka tamamen korsan bir şekilde merdiven altı üretilmişse bu değişim kapsamına girmeyecektir.

Trafikte standart plaka neden önem taşıyor?

Teknik bir bakış açısıyla bakıldığında, plakalardaki karakter yapısının standart olması sadece estetik bir mesele değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kullandığı Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve otoyollardaki geçiş sistemleri, belirli font ve aralık düzenine göre optimize edilmiştir. APP plaka olarak adlandırılan ve genelde daha kalın veya köşeli fontların kullanıldığı plakalar, optik okuyucular tarafından bazen yanlış algılanabilmektedir.

Bu durum hem trafik güvenliğini riske atmakta hem de denetim mekanizmalarının sağlıklı çalışmasına engel olmakta. Devlet, bu tür teknik aksaklıkları gidermek adına mühürlü olan ancak okunabilirliği düşük olan plakaların standart hale getirilmesini zorunlu kılıyor. Bu sürecin kullanıcıya mali bir yük getirmeden yapılacak olması, araç sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor. Değişim süreci sayesinde plaka okuma sistemlerindeki hata payı minimize edilecek.

Ücretsiz değişim için belirlenen son tarih nedir?

Yeni yönetmelik kapsamında geçiş süreci için makul bir zaman dilimi tanınmış durumda. Yapılan açıklamaya göre, şu an trafikte olan mühürlü ve damgalı plakalar 1 Ocak 2027 tarihine kadar geçerliliğini korumaya devam edecek. Bu tarihten sonra yapılacak denetimlerde yönetmeliğe aykırı bulunan plakalar için Şoförler Odası üzerinden yenileme işlemi başlatılacak. Trafik ekiplerinin tespiti sonrasında herhangi bir ücret talep edilmeksizin yeni plakalar teslim edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan madde şu şekilde: “Plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için plaka basım talep belgesi aranmaz. Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilir.” Bu metin, sürecin tamamen bürokrasiden arındırıldığını kanıtlıyor.

Eskiden APP plaka değişimi yapmak isteyen kullanıcıların hem emniyetten belge alması hem de plaka basım ücreti ödemesi gerekiyordu. Yeni sistemde ise trafik polisinin tespiti yeterli olacak ve vatandaşın cebinden ekstra bir maliyet çıkmayacak. Bu adım, hem dijital denetim altyapısının verimliliğini artıracak hem de araç sahiplerinin yasal mevzuata uyumunu kolaylaştıracaktır. Eğer aracınızda mühürlü ancak farklı karakterli bir plaka varsa, değişim hakkınızın saklı olduğunu unutmayın.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Standart dışı plakaların ücretsiz olarak değiştirilmesi trafik güvenliğini ve denetimleri nasıl etkiler?