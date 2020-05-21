Vivo X50 Pro, gimbal gibi sarsıntısız video çekecek

Tasarım odaklı akıllı telefon modelleriyle bilinen Vivo, yakında amiral gemisi statüsünde yeni bir cihaz duyuracak. Bir süredir hakkında çeşitli sızıntılar yayınlanan Vivo X50 Pro, yenilikçi görüntü sabitleme sistemiyle profesyonel gimbal kalitesinde videolar çekecek!

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Vivo X50 Pro, görüntü sabitleme sistemi ile çok konuşulacak!

Hatırlanacağı üzere markanın Şubat ayında duyurduğu Apex 2020 konsepti, gimbal benzeri fiziksel bir mekanizma sayesinde görüntüde oluşan sarsıntıları sıfıra indiriyordu. Görünüşe göre Vivo mühendisleri bu sistemi daha da geliştirmiş ve ortaya “mikro bulut” adlı bir video sabitleme sistemi çıkmış. Vivo X50 Pro modelinde kullanılacağı belirtilen sistem, geleneksel optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisine kıyasla çok daha iyi bir çözüm sunuyor.

50 megapiksel çözünürlüklü Samsung ISOCELL GN1 sensörün etrafına konumlandırılan çift bilyeli süspansiyon mekanizması, kameranın 3 dereceye kadar hareket edebilmesini sağlıyor. Bu sayede gimbal performansına yakın bir video sabitleme elde ediliyor. Ayrıca bu mekanizmanın yumuşak bir şekilde çalışması için bir dizi kablo ve yay parçasının da kullanıldığı belirtiliyor. Kamera paketini yaklaşık olarak 4.5 mm kalınlaştıran sistem, bu dezavantajına rağmen amiral gemisi cihazlara kıyasla 3 kat daha iyi sabitleme yapabiliyor.

Vivo, mikro bulut sisteminin ne kadar iyi çalıştığını kanıtlamak için bir tanıtım videosu yayınlamaktan da çekinmiyor. Elektronik görüntü sabitleme (EIS) destekli sistemin OIS’e sahip rakibine kıyasla daha tutarlı çalıştığı görülüyor. Son olarak kamera performansıyla büyüleyen X50 Pro modelinin Haziran ayı içerisinde duyurulmasının beklendiğini belirtelim.