Vivo Apex 2020, devrimsel gimbal yeteneğiyle tanıtıldı!

2020 yılına girdiğimizden bu yana, hakkında birçok söylenti ve konsept tasarımı ortaya çıkan Vivo’nun konsept telefonu Apex 2020 sonunda tanıtıldı. Akıllı telefon neslinin son ve görkemli üyesi beraberinde birçok devrimsel özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Yeni ekran içi parmak izi okuma teknolojisi, ekrana gömülü selfie kamerası, neredeyse düğmesiz tasarımı, 5G özelliği ve daha fazlası. 2018 yılında ilk Apex ile gördüğümüz, ekran içi parmak izi sensörü, pop-up selfie kamerası gibi özellikler, döneminde devrimsel yenilikler yaratarak, birçok firmanın dikkatini çekmişti. Ekran içi selfie kamerasıyla birlikte, pop-up ve sıradan konumlandırmaların tamamını hiçe sayan model, yine bazı şeylere öncülük ederek piyasaya farklı bir soluk getirecek gibi görünüyor.

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Profesyonel fotoğraf makinelerinde kullanılan “gimbal” özelliği ile birlikte bir devrim yaratan model için bu özelliğe ait görüntüler de paylaşıldı;

Kamera yönünde 5x – 7.5x optik zoom özelliğine sahip olan cihaz, gimbal sayesinde herhangi bir kayıp yaşamadan kullanıcılara görüntüyü net olarak aktarabiliyor. Vivo’ya göre model, çoğu amiral gemisinde kullanılan geleneksel OIS’den, neredeyse %200 daha etkili ve süper pürüzsüz video kaydetmeyi başarabiliyor.

Apex 2020 modelinde herhangi bir bağlantı noktası veya düğme bulunmamakta. Şarj etmek veya veri aktarımı için yalnızca kablosuz çözümlerin kullanılabildiğini aktaralım. Kablosuz şarj teknolojisiyle birlikte aynı anda 60W hızlı şarj desteği sunan model bu noktada da kendini göstermeyi başarmış. Henüz batarya kapasitesinin Vivo tarafından açıklanmadığını fakat bazı söylentiler olduğunu da ekleyelim.

Son olarak, Snapdragon 865 çipseti ile gelen modelde bellek konusunda 12GB RAM ve 256GB dahili hafızaya yer verilmiş ayrıca kamera çözünürlükleri konusunda kesin bir detay bulunmamakta.