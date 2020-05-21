Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık, 25 Mayıs’da tanıtılacak!

Realme, 25 Mayıs tarihinde tanıtacağı yeni ve ilk akıllı saati Realme Watch modeline ait özellikleri doğruladı. Özellikler ile beraber cihazın tasarımı da ortaya çıktı.

Realme Watch, 1,4 inç boyutunda renkli bir ekran ile kullanıcılara sunulacak. Ekran üzerinde birde Realme logosu bulunacak. Firma söz konusu ekranın kendi fiyat segmentinde Hindistanda satılan en büyük ekran olduğunu söylüyor. Yeni akıllı saat iki tür kayış ile piyasaya sürülecek. İlk etapta “Klasik” kayış ile piyasaya sürülecek olan saat, sonrasında firmanın “Moda” adını verdiği Apple Watch benzeri bir kayışa sahip versiyonu ile satışta olacak. Sadece siyah renkli kadrana sahip olacak Watch modeli, Siyah, Mavi, Kırmızı ve Yeşil renkte kayışlar ile satılacak.

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Oldukça yetenekli görünen Realme Watch, 14 farklı spor modunu barındıracak. Klasik yürüyüş ve koşu ölçümüne ek olarak Aerobik, Masa Tenisi ve Badminton bu modlardan bazıları. Yeni akıllı saat bunlara ek olarak, sürekli ve gerçek zamanlı bir şekilde kalp atış hızı ile kandaki oksijen oranını ölçümleyebilecek.

Watch modeli, markanın Band modelinde olduğu gibi Realme Link uygulaması üzerinden kontrol edilebilecek ve diğer uygulamalardan gelen arama ve mesaj bildirimleri konusunda sizi uyaran “Idle Alert”, “Su İçme Hatırlatması” ve “Akıllı Bildirim” özelliklerine sahip olacak. Bunlara ek olarak akıllı saat üzerinden telefon kamerası ve müzik kontrollerini sağlamak da mümkün olacak.

Haberimizde bulunanlara ek olarak 25 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan tanıtım etkinliğinde cihaz özellikleri ile ilgili daha fazla ayrıntıyı görüyor olacağız.